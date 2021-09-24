اقتصاد وأسواق

اليونان تهدي مصر 250 ألف جرعة أسترازينيكا

وصلت خلال اليومين الماضيين.
المرسي عزت 12:49 م, الجمعة, 24 سبتمبر 21 12:49 م, الجمعة, 24 سبتمبر 21

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استقبلت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، السفير اليوناني لدى مصر “نيقولاوس جاريليديس”، مساء أمس الخميس، بديوان عام الوزارة؛ لبحث سبل التعاون في القطاع الصحي.

جاء ذلك بحضور الدكتور محمد حساني، مساعد وزيرة الصحة والسكان لمبادرات الصحة العامة، والدكتورة نيفين النحاس رئيس الإدارة المركزية للدعم الفني ومدير المكتب الفني للوزيرة.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مساعد وزيرة الصحة والسكان للتوعية والتواصل المجتمعي، والمتحدث الرسمي للوزارة، أن الوزيرة نقلت رسالة شكر وتقدير من رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، للسفير اليوناني لدى مصر.

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وذلك لدعم الحكومة اليونانية مصر بـ250 ألف جرعة من لقاح فيروس كورونا من إنتاج شركة “أسترازينيكا”، والتي وصلت خلال اليومين الماضيين.

وأشار مجاهد إلى أن الوزيرة ثمّنت ذلك الدعم المقدم من الحكومة اليونانية للقطاع الصحي في مصر، مؤكدة أهمية التضامن بين الشعوب في وقت الأزمات، كما أشارت الوزيرة إلى عمق وترابط العلاقات بين مصر واليونان.

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من جانبه أعرب السفير اليوناني لدى مصر “نيقولاوس جاريليديس”، عن استعداد بلاده مواصلة تقديم كل سبل الدعم للقطاع الصحي في مصر.

كما أكد أهمية التعاون مع مصر وتبادل الخبرات، خاصة فى ظل ما تشهده مصر من تطور فى المنظومة الصحية والتصدي لجائحة فيروس كورونا.

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بقلم المرسي عزت

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