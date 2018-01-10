اليونان تلغي تطبيق الشريعة في قضايا الأحوال الشخصية للمسلمين

أ ف ب أوقفت اليونان، اعتبارًا من أمس الثلاثاء، العمل بنظام خاص يجعل من الشريعة مرجعًا للفصل في قضايا الأحوال الشخصية عند المسلمين، في خطوةٍ وصفها رئيس الحكومة ألكسيس تسيبراس بـ"التاريخية". كانت أثينا قد وافقت في إطار معاهدة لوزان في 1923، على أن تكون شئون الزواج والطلاق والإرث لدى الأقلية ا

أ ف ب





أوقفت اليونان، اعتبارًا من أمس الثلاثاء، العمل بنظام خاص يجعل من الشريعة مرجعًا للفصل في قضايا الأحوال الشخصية عند المسلمين، في خطوةٍ وصفها رئيس الحكومة ألكسيس تسيبراس بـ”التاريخية”.

كانت أثينا قد وافقت في إطار معاهدة لوزان في 1923، على أن تكون شئون الزواج والطلاق والإرث لدى الأقلية المسلمة حصرًا بأيدي مفتين.

وأوضح المكتب الصحفي للبرلمان، في بيان، أن مشروع القانون أقر، مساء الثلاثاء، بعد أن وافقت عليه كل الأحزاب، باستثناء النواب المنتمين لحزب الفجر الذهبي من النازيين الجدد.

وأضاف البيان أن “مشروع القانون حول الشريعة يوسع مجال المساواة أمام القانون ليشمل جميع اليونانيين مع احترام خصائص الأقلية” المسلمة المتواجدة خصوصًا في تراقيا بشمال شرق البلاد.

وبحسب القانون الجديد فإن المحاكم المدنية باتت صاحبة الصفة لتسوية شئون الزواج والطلاق والإرث للمسلمين البالغ عددهم في البلاد نحو 110 آلاف من أصل تركي عمومًا. أما اللجوء إلى الشريعة الإسلامية كمرجع لحل مسائل الأحوال الشخصية عبر ثلاثة مفتين تختارهم الدولة، فلا يمكن أن يتم إلا في حال موافقة كل الأطراف المعنيين.

وقررت الحكومة اليونانية اليسارية إدخال هذا التعديل، في حين من المقرر أن تصدر المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان قرارها في 2018 بشأن شكوى تقدمت بها أرملة من الأقلية المسلمة تبلغ السابعة والستين من العمر تدعى مالا سالي.

ولجأت المرأة إلى محكمة ستراسبورغ بعد أن نقضت المحكمة اليونانية العليا، استنادًا إلى الشريعة، حكمًا أصدرته محكمة أخرى يعطيها الحق بوراثة زوجها.

وكان تسيبراس قد قال في نوفمبر الماضي خلال زيارة قام بها إلى تراقيا، إن “النظام الحالي لا يشرفنا كبلد في الاتحاد الأوروبي”.

وحرصت الحكومة على الإبقاء على خيار اعتماد الشريعة الإسلامية كمرجع قضائي؛ لأن هذا الملف يبقى حساسًا جدًّا ومرتبطًا بالعلاقة الحساسة بين تركيا واليونان.