اليونان تعلن عن 14 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع الإجمالي إلى 45

أعلنت السلطات الصحية في اليونان ، اليوم الجمعة، إنها رصدت 14 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع العدد الإجمالي إلى 45.

نقلت وكالة سبوتنيك عن مسؤول في وزارة الصحة في اليونان إن حظرا على التجمعات العامة سيستمر في ثلاثة أحياء في جنوب غربي البلاد كما تظل المدارس مغلقة في نفس المنطقة حتى إشعار آخر.

وأضاف المسؤول أن أحد المرضى، وهو رجل يبلغ من العمر 66 عاما عاد مؤخرا من زيارة شملت أماكن في إسرائيل ومصر، حالته خطيرة، بحسب ما نقلت “رويترز”.

وتم اكتشاف أول إصابة بفيروس كورونا الجديد في اليونان في 26 فبراير، في مدينة سالونيك لامرأة تبلغ من العمر 38 عاما، كانت مؤخرا في زيارة لإيطاليا.

ويواصل فيروس كورونا تفشّيه، إذ بات منتشرا خارج الصين في أكثر من ستين دولة، تسبّب فيها بعشرات الوفيات وأكثر من 4 آلاف إصابة.