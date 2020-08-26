بعد محادثات مع وزارة الخارجية الإسرائيلية، والسفارة الإسرائيلية في اليونان، اعتبارًا من 31 أغسطس

قررت السلطات اليونانية صباح اليوم مضاعفة عدد السياح الإسرائيليين المسموح لهم بدخول البلاد من 600 إلى 1200 شخص، وذلك منذ جائحة كورونا، بعد محادثات مع وزارة الخارجية الإسرائيلية، والسفارة الإسرائيلية في اليونان، اعتبارًا من 31 أغسطس، وحتى الآن لم يُسمح للإسرائيليين إلا بدخول أثينا ، سالونيك ، كريت وكورفو، حسبما جاء بموقع “كالكاليست” الإسرائيلي.

وأفاد”كالكاليست” أن المسافرين إلى اليونان سيحتاجون إلى إجراء اختبار كورونا قبل 72 ساعة من الإقلاع واختبار عينة كورونا عند الهبوط.

وذكرت دائرة التوظيف الإسرائيلية أنها تلقت 1742 بلاغًا بالعودة إلى العمل ، ومن ناحية أخرى تم تسجيل 1.970 باحثًا جديدًا عن عمل.

لأول مرة فى أغسطس: ما يقرب من 2000 مصاب كورونا فى اليوم

أوشك شهر أغسطس على الانتهاء ، ولكن بدلًا من توقع انخفاض معدلات الإصابة بكورونا ، يستمر عدد الإصابات فى الارتفاع.

وبحسب وزارة الصحة الإسرائيلية، تم تشخيص 1941 إصابة جديدة بالفيروس أمس الثلاثاء وهو رقم قياسي يقارب الشهر.



وأشارت إلى أن هذه هي المرة الأولى التي يقترب فيها عدد المصابين من 2000 شخص، وارتفع عدد المرضى الذين هم في حالة خطيرة في الآونة الأخيرة ، إلي 433 مريضا يوم الثلاثاء.

منهم 118 على جهاز تنفس ، وهو رقم قياسي للموجة الثانية، بينما بلغت الوفيات 867 شخصًا حتى الآن بسبب مضاعفات الوباء و400 تقريبًا في الشهر الماضي وحده، مقارنة بحوالي 450 في الأشهر الخمسة الأولى من الكورونا في إسرائيل.