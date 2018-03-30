اليونان تستهدف 2 مليار يورو إيرادات من الخصخصة في 2018

رويترزقال أريس زينوفوس، رئيس وكالة الخصخصة باليونان، اليوم، إن المستوى الذي تستهدفه البلاد لإيرادات الخصخصة، هذا العام، والبالغ 2 مليار يورو ”مرتفع جدًّا لكن يمكن تحقيقه“.وينتهي ثالث برنامج للإنقاذ المالي لليونان في أغسطس، واتفق البلد العضو بمنطقة اليورو مع مقرضين دوليين على ج

رويترز





قال أريس زينوفوس، رئيس وكالة الخصخصة باليونان، اليوم، إن المستوى الذي تستهدفه البلاد لإيرادات الخصخصة، هذا العام، والبالغ 2 مليار يورو ”مرتفع جدًّا لكن يمكن تحقيقه“.

وينتهي ثالث برنامج للإنقاذ المالي لليونان في أغسطس، واتفق البلد العضو بمنطقة اليورو مع مقرضين دوليين على جمع 3 مليارات يورو (3.7 مليار دولار) بحلول 2019 من مبيعات لأصول مملوكة للدولة.

وأكد زينوفوس، في مقابلة مع محطة إذاعة يونانية: ”لا شك أنه هدف مرتفع جدًّا، بل إنني أستطيع أن أقول إنه يشكل تحديًا.. لكنني أعتقد أنه هدف يمكن تحقيقه“.

وفي حين أن عمليات الخصخصة ركيزة ببرامج الإنقاذ المالي لليونان منذ 2010، فإنها جمعت إيرادات بلغت 5 مليارات يورو فقط، مقارنة بمستوى مستهدف قدره 50 مليار يورو، فيما يرجع بشكل أساسي إلى الأزمة المالية ومقاومة سياسية ونقابية وتعقيدات إدارية.