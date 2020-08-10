اليونان تدعو تركيا لوقف التحركات غير القانونية في المنطقة: تصعيد خطير

أصدرت البحرية التركية إخطارا ملاحيا قالت فيه إن السفينة التابعة لها "عروج ريس"، ستجري عمليات مسح زلزالي في شرق البحر المتوسط خلال الأسبوعين المقبلين.

وبحسب “سكاي نيوز عربية” دعت اليونان، الإثنين، تركيا إلى وقف التحركات “غير القانونية التي تقوض الأمن والسلم في المنطقة”، معتبرة ذلك “تصعيدا خطيرا”.

وقالت الخارجية اليونانية في بيان نشرته عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك: “تعد التحركات التركية غير قانونية وتمثل تصعيدا خطيرا جديدا وتكشف دور تركيا المزعزع للاستقرار والمهدد للسلام”.

وتابعت: “اليونان لن تقبل أي ابتزاز.. ستدافع عن سيادتها وحقوقها السيادية”.

وأصدرت البحرية التركية إخطارا ملاحيا قالت فيه إن السفينة التابعة لها “عروج ريس”، ستجري عمليات مسح زلزالي في شرق البحر المتوسط خلال الأسبوعين المقبلين.

وسيكون الإخطار ساريا في الفترة من 10 إلى 23 أغسطس الجاري، وفقا للبحرية التركية.