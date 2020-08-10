سيـــاســة

اليونان تدعو تركيا لوقف التحركات غير القانونية في المنطقة: تصعيد خطير

أصدرت البحرية التركية إخطارا ملاحيا قالت فيه إن السفينة التابعة لها "عروج ريس"، ستجري عمليات مسح زلزالي في شرق البحر المتوسط خلال الأسبوعين المقبلين.
المال - خاص 2:38 م, الأثنين, 10 أغسطس 20 2:38 م, الأثنين, 10 أغسطس 20

شارك الخبر مع أصدقائك

وبحسب “سكاي نيوز عربية” دعت اليونان، الإثنين، تركيا إلى وقف التحركات “غير القانونية التي تقوض الأمن والسلم في المنطقة”، معتبرة ذلك “تصعيدا خطيرا”.

وقالت الخارجية اليونانية في بيان نشرته عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك: “تعد التحركات التركية غير قانونية وتمثل تصعيدا خطيرا جديدا وتكشف دور تركيا المزعزع للاستقرار والمهدد للسلام”.

وتابعت: “اليونان لن تقبل أي ابتزاز.. ستدافع عن سيادتها وحقوقها السيادية”.

وأصدرت البحرية التركية إخطارا ملاحيا قالت فيه إن السفينة التابعة لها “عروج ريس”، ستجري عمليات مسح زلزالي في شرق البحر المتوسط خلال الأسبوعين المقبلين.

وسيكون الإخطار ساريا في الفترة من 10 إلى 23 أغسطس الجاري، وفقا للبحرية التركية.

الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »
بقلم المال - خاص

ملف الكاتب المال - خاص

اقرأ أيضاً

نتنياهو: نسعى لاستئناف نشاط السياحة مع اليونان وقبرص أول أغسطس

عادل عبدالجواد 2:41 م, الثلاثاء, 16 يونيو 20

الفريق زكي ووزيرا الدفاع اليوناني والقبرصي يشهدون المرحلة الرئيسية للتدريب المشترك «ميدوزا-9»

بدور إبراهيم 7:57 م, الخميس, 7 نوفمبر 19

رئيس الوزراء يستقبل سفير اليونان بالقاهرة بمناسبة انتهاء فترة عمله بمصر

صفية حمدي 12:55 م, الخميس, 5 سبتمبر 19

وزير الخارجية يتوجه إلى اليونان وقبرص لتعزيز العلاقات الثنائية غدا

سمر السيد 5:13 م, الأثنين, 29 يوليو 19

وزيرة الهجرة تدعو لمساندة مصري مرشح لخوض انتخابات البرلمان الأوروبي

المال - خاص 6:21 م, الثلاثاء, 14 مايو 19