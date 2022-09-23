اليونان تخفض استهلاكها من الطاقة 40% خلال سبتمبر

خفضت السلطات اليونانية معدل استهلاكها من الطاقة في سبتمبر الجاري بنسبة 40% مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي، في ظل ارتفاع أسعار الطاقة، في أعقاب القيود التي فرضتها روسيا على تصدير الطاقة إلى أوروبا، حسبما ذكرت شبكة “بلومبرج” الإخبارية الأمريكية.

ونسبت “بلومبرج” لـ كوستانتينوس سكريكاس وزير الطاقة اليوناني قوله خلال فعاليات المؤتمر الروماني الدولي للغاز في بوخارست، إن “التهديدات الروسية واستخدام الطاقة كسلاح لم تقوض من عزيمتنا”.

وأوضح سكريكاس أن بلاده تعمل على ضمان توافر امدادات من الغاز الطبيعي المسال في حالة انقطاع الغاز الروسي، مشيرا إلى أن منشآة ريفيثوسا للغاز الطبيعي المسال قرب العاصمة أثينا تشهد واردات قياسية.

وذكر أن أزمة الطاقة الناجمة عن الحرب الروسية الأوكرانية تدفع اليونان للتحرك سريعا نحو مصادر الطاقة المتجددة، مشيرا إلى أن الطاقة التي يتم توليدها من مصادر متجددة سوف تمثل ستين بالمئة من إجمالي الطاقة في البلاد في غضون ثلاث سنوات، مقابل أربعين بالمئة في الوقت الحالي.

وكان رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس قد صرح أمس الأول الأربعاء الماضي أن خطر وقف روسيا لإمداداتها من الغاز الطبيعي تماما إلى أوروبا هو “سؤال المليون دولار” قبل حلول الشتاء، حسبما أفادت وكالة بلومبرج.

وذكر ميتسوتاكيس في مقابلة مع “بلومبرج” في نيويورك أن أوروبا تدفع ثمنا باهظا بسبب ارتفاع تكاليف الطاقة، لكن الدول ما زالت ملتزمة بتقليل اعتمادها على الغاز الروسي.

وأضاف أن أثينا ستستمر في دعم خطوات من أجل وضع حد أقصى لأسعار الغاز الطبيعي في أوروبا.

وأيدت اليونان لشهور “وضع حد أقصى على جميع شحنات الغاز التي سيستوردها الاتحاد الأوروبي، من أجل التدخل وخفض التقلب الشديد في مؤشر مرفق نقل الملكية، وليس لهذا علاقة بقوتي العرض والطلب”.