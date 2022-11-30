اليوم وغدا.. «البيئة» تحذر من جودة الهواء نتيجة هدوء الرياح

تتوقع وزارة البيئة أن تكون العوامل الجوية مهيأة لتركيز الملوثات من المصادر المختلفة بمناطق القاهرة الكبرى خلال اليوم الأربعاء وغدا الخميس، بناء علي مخرجات منظومة الإنذار المبكر التابعة للوزارة، وذلك نتيجة الهدوء النسبى للرياح الذى قد يصل إلى حد السكون على بعض المناطق ويصاحب ذلك تهوية رأسية سيئة مما يساعد على زيادة تركيزات الملوثات من المصادر المحلية المختلفة ويؤثر على مستوى جودة الهواء.

ووجهت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة بتكثيف حملات التفتيش علي مصادر التلوث المختلفة من خلال دوريات التفتيش التابعة للوزارة، تخفيفا من حدة تأثر جودة الهواء بتلك العوامل الجوية.

وتهيب الوزارة بالكيانات الصناعية بالقاهرة الكبرى اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية لتخفيف الأحمال فى ظل الظروف الجوية غير المواتية والتى تساعد على تركيز الملوثات.

كما تهيب الوزارة بالمواطنين كبار السن وأصحاب الأمراض الصدرية والتنفسية التقليل بقدر المستطاع من الأنشطة اليومية فى الهواء الطلق خلال هذه الفترة لتجنب الأثار السلبية الناتجة.

وتتلقى غرفة العمليات المركزية على مدار الساعة جميع الشكاوى الخاصة بالمواطنين والمتعلقة بأى مصدر من مصادر تلوث الهواء وذلك عن طريق الخط الساخن للشكاوى 19808.