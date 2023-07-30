اليوم وغداً لارتفاع الأمواج.. منع السباحة ونزول البحر المفتوح بمطروح

قررت سلطات الشواطئ فى محافظة مطروح منع السباحة ونزول مياه البحر المفتوح اليوم وحتى غداً ٣١ يوليو الجارى لارتفاع الأمواج ، وذلك حرصا على سلامة وأرواح المصطافين ورواد شواطئ مطروح.

حيث تقرر منع السباحة ونزول مياه البحر بشواطئ عجيبة_ الأبيض _ كورنيش الأبيض الجديد _ أم الرخم . مينا حشيش . وغيرها من شواطئ البحر المفتوح.

ويمكنكم السباحة للراغبين في شواطئ مثل بحيرة روميل والفيروز وبحيرة كليوباترا والليدو ومطروح العام والغرام ، التي يتوافر فيها خدمات وأفراد إنقاذ.

ومع التأكيد على عدم ممارسة السباحة ونزول البحر بمزار كليوباترا ، ومزار صخرة ليلي واتباع تعليمات مسئولي الشواطئ بالالتزام والاستجابة بعدم نزول البحر بالشواطئ المفتوحة ، حفاظاً على أرواح الجميع .

وفى سياق متصل قام اللواء خالد شعيب محافظ مطروح مؤخراً ، بتكريم ثلاثة من الغطاسين وهم منعم حميدة ، وسالم بريك ومصطفى جبريل وذلك لتضحياتهم ودورهم في إنقاد وانتشال ٥ أشخاص من الغرق جرفهم الموج من شاطئ حمام كليوباترا حتى شاطئ الغرام رغم ارتفاع الموج والمد الأسبوع الماضى.

حيث تم منحهم شهادة تقدير ومبلغا ماليا مع الاعتزاز بهم كمثال لأبناء مطروح المخلصين ونموذج يحتذى به في التضحية والتفانى بحضور اللواء أشرف إبراهيم السكرتير العام والعميد عمرو عبدالمجيد رئيس مدينة مرسي مطروح.