اليوم.. وزير قطاع الأعمال يفتتح مؤتمر «بورتفوليو إيجيبت» السادس

يفتتح اليوم وزير قطاع الأعمال العام، المهندس هشام توفيق، ومحمد حجازى، رئيس وحدة الدين العام بوزارة المالية نيابة عن وزير المالية الدكتور محمد معيط، مؤتمر «بورتفوليو إيجيبت السادس 2022» الذى تنظمه شركة «المال جى تى» بمشاركة عدد من المسئولين ورجال الأعمال والمستثمرين والاقتصاديين.

وينعقد المؤتمر هذا العام تحت عنوان: «نمــو يتحــدى المخاطـــر» ليناقش التداعيات التى طرأت على الساحة الاقتصادية فى ظل المتغيرات العالمية العنيفة التى أدت إلى انقلاب الأوضاع رأسا على عقب، ومنها الحرب الروسية الأوكرانية التى تتسع آثارها تدريجيا.

كما يركز المؤتمر على فرص القطاع المالى غير المصرفى فى الحفاظ على عوائده وجاذبيته فى ضوء ارتباك الأوضاع الاقتصادية والارتفاع الكبير فى معدلات التضخم.

ويتحدث فى جلساته عدد كبير من رؤساء المؤسسات، من بينهم باسل الحينى، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مصر القابضة للتأمين، وإبراهيم سرحان رئيس مجلس الإدارة، والعضو المنتدب فى شركة «إى فاينانس» للاستثمارات المالية والرقمية، والدكتور سامح الترجمان، الرئيس التنفيذى لشركة «Evolve» للاستثمار القابضة، وشريف حموده، رئيس مجلس إدارة شركة جى فى «GV» للاستثمارات.

كما يشهد المؤتمر إجراء حوارين مع الدكتور محمد فريد رئيس البورصة المصرية، وعبد الله الإبيارى رئيس قطاع الاستثمار فى صندوق مصر السيادى.

ويشارك فى المؤتمر أيضا خليل البواب، الرئيس التنفيذى لشركة «مصر كابيتال»، والدكتور محمود جبريل، رئيس الإدارة المركزية لتمويل الشركات بالرقابة المالية، وحازم مغازى الرئيس التنفيذى لشركة «أمان» للخدمات المالية، وأحمد أبو السعد، الرئيس التنفيذى لشركة «أزيموت مصر» وعضو مجلس إدارة البورصة، وأيمن عبدالحميد، نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة «الأولى» للتمويل العقارى.

بالإضافة إلى خالد حمزة، مدير مكتب البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية «EBRD» بمصر، وعلى أبو سنة، الرئيس التنفيذى لجهاز شئون البيئة، والدكتور محمد عبد العزيز، أمين عام مؤسسة البورصة للتنمية المستدامة، والدكتور إيهاب شلبى، رئيس مجلس إدارة شركة دى كاربون لاستشارات التنمية المستدامة والتغيرات المناخية.

ومن قطاع التأمين يشارك كل من محمد مهران، نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة أليانز للتأمين، وأحمد خليفة العضو المنتدب لشركة ثروة التأمين، ومحمد مصطفى عبد الرسول، العضو المنتدب لشركة أورينت للتأمين التكافلى، ومصطفى صلاح العضو المنتدب لشركة المهندس لتأمينات الحياة.

وتناقش جلسات المؤتمر مصير الطروحات فى البورصة المصرية خلال العام الجارى فى ضوء ارتفاع سعر الفائدة، فضلا عن جاذبية الفرص الاستثمارية المخبأة بين الأسهم المصرية المدرجة، والتى جذبت مؤخرا أنظار العديد من الكيانات الأجنبية.

كما تتطرق إلى الأدوات والآليات الجديدة على الساحة المالية التى ظهرت مؤخرا، والتى من شأنها فتح آفاق جديدة للاستثمارات البديلة والتى باتت مطلوبة جدا فى ظل تقلبات الأوضاع الاقتصادية.

ويخصص المؤتمر جلسة لمناقشة ملف الاقتصاد الأخضر والتنمية المستدامة فى ظل اتجاه مصر نحو زيادة نسبة الاستثمارات العامة الخضراء الممولة حكوميًا إلى %50 بحلول عام 2025.

ويتطرق أيضا إلى قطاع التأمين لبحث كيفية تحول الرقمنة من تحدى إلى دافع للنمو بشركات التأمين، علاوة على نجاح القطاع فى ترويض المخاطر السيبرانية والأوبئة والمخاطر الطبيعية لتلبية احتياجات العملاء، وأيضا استفادة الصناعة من الأزمات عبر زيادة معدل الوعى التأمينى، ومستقبل المنافسة فى السوق المصرية والإستراتيجيات الرابحة.