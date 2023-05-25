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اليوم .. مدحت صالح يحيي حفل الاحتفال باليوبيل الـ 20 لجريدة المال

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بحضور عدد من الشخصيات ورؤساء القطاعات الاقتصادية والشركات الكبرى

اليوم .. مدحت صالح يحيي حفل الاحتفال باليوبيل الـ 20 لجريدة المال
أحمد حمدي

أحمد حمدي

10:47 ص, الخميس, 25 مايو 23

يحيي مساء اليوم المطرب الكبير مدحت صالح حفل اليوبيل الـ 20 الذي تقيمه جريدة ومؤسسة المال باحدى فنادق القاهرة الكبرى بكورنيش النيل ، تحت رعاية رئيس مجلس ادارة المال حازم شريف والعديد من الصحفيين بها بمختلف الأقسام .

كما يحضر الحفل عدد من الشخصيات الهامة ورؤساء القطاعات الاقتصادية والشركات الكبرى ، و بعض الفنانين .

يبدأ الحفل في تمام الثامنة مساء الليلة ويتم تكريم العديد من موظفي المال المتميزين ، ويقدم المطرب مدحت صالح مع فرقته الموسيقية بقيادة المايسترو عمرو سليم العديد من الأغنيات التي اشتهر بها في مشواره الغنائي لسنوات طويلة ، منها النور مكانه في القلوب ، ابن مصر ،

حبيبي ياعاشق، أنا مش بعيد ، يابنت القلب بالاضافة لبعض أغنيات التراث لكبار المطربين ، ويستمر الحفل حتى الثانية عشرة منتصف الليل .

جريدة المال
أحمد حمدي

أحمد حمدي

10:47 ص, الخميس, 25 مايو 23