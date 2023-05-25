اليوم .. مدحت صالح يحيي حفل الاحتفال باليوبيل الـ 20 لجريدة المال

يحيي مساء اليوم المطرب الكبير مدحت صالح حفل اليوبيل الـ 20 الذي تقيمه جريدة ومؤسسة المال باحدى فنادق القاهرة الكبرى بكورنيش النيل ، تحت رعاية رئيس مجلس ادارة المال حازم شريف والعديد من الصحفيين بها بمختلف الأقسام .

كما يحضر الحفل عدد من الشخصيات الهامة ورؤساء القطاعات الاقتصادية والشركات الكبرى ، و بعض الفنانين .

يبدأ الحفل في تمام الثامنة مساء الليلة ويتم تكريم العديد من موظفي المال المتميزين ، ويقدم المطرب مدحت صالح مع فرقته الموسيقية بقيادة المايسترو عمرو سليم العديد من الأغنيات التي اشتهر بها في مشواره الغنائي لسنوات طويلة ، منها النور مكانه في القلوب ، ابن مصر ،

حبيبي ياعاشق، أنا مش بعيد ، يابنت القلب بالاضافة لبعض أغنيات التراث لكبار المطربين ، ويستمر الحفل حتى الثانية عشرة منتصف الليل .