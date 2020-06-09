اليوم.. محمد شاكر يعلن الزيادات الجديدة في أسعار الكهرباء وإعفاء بعض الفئات

يعقد الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة مؤتمر صحفيا صبح اليوم للإعلان عن الزيادات الجديدة في أسعار الكهرباء.

وقالت مصادر بوزارة الكهرباء، في تصريحات للمال، إنه من المرتقب أن يتم إعفاء الصناعات من الزيادات الجديدة وذلك حتي لا يتم زيادة أعبائها وللمساهمة في نهوضها في ظل الظروف الحالية ، كما من المتوقع أن يتم إعفاء الزراعة من تلك الزيادات أو وضع نسب زيادة طفيفة للغاية عليها.

ووأضافت المصادر أنه من المرتقب أن يتم تطبيق تلك الزيادة خلال شهر يوليو، على أن يتم البدء في تحصيلها خلال أغسطس المقبل، موضحا أن الزيادة ستكون طفيفة لأغلب الشرائح ولن تتخطي 10%.

وأكدت المصادر أنه تم مراعاة الحالة الاجتماعية لكافة الشرائح كما تم دراسة الدخل الخاص بتلك الشرائح ووضع عدد من الدراسات أبرزها نمط استهلاك كل شريحة، وذلك للتخفيف عليهم.

وأشارت إلى أن أسعار الكهرباء اقتربت محلياً من مثيلتها العالمية، خاصة مع انخفاض أسعار الوقود عالمياً لمستويات متدنية، ما قلل من تكلفة الإنتاج، وهو ما سيحد من الزيادات المرتقبة.

ولفتت إلى أن زيادة الأسعار تتم ضمن خطة ترشيد دعم الكهرباء التى بدأت عام 2015، وكان مخططاً أن تنتهى فى يوليو 2019 بتحرير الأسعار بشكل كامل، ولكن الرئيس عبد الفتاح السيسى، وجه بمدّ خطة رفع الدعم إلى 8 سنوات بدلا من 5 مع ارتفاع سعر الدولار خلال 2017 لتخفيف العبء عن المواطنين، وبالفعل وضعت الوزارة خطة جديدة تمتد حتى يوليو 2021.

وتم تطبيق أسعار الكهرباء الحالية بداية من يوليو الماضي، تتضمن الشريحة الأولى من صفر إلى 50 كيلووات بسعر 30 قرشاً، والثانية من 51 إلى 100 كيلو وات بسعر 40 قرشاً.



