اليوم.. عمومية اﻷهلي وسط منافسة بين طاهر والخطيب

- فتح باب التسجيل والتصويت في التاسعة صباحًا وغلقه في السابعة مساءًعلي المصريتقام، اليوم الخميس، الجمعية العمومية للنادي اﻷهلي، لاختيار مجلس إدارة جديد يقود القلعة الحمراء لمدة أربع سنوات مقبلة، وسط إشراف قضائي وبحضور موظفي النيابة الإدارية، وستبدأ عملية التسجيل والتصويت في الخيمة الانتخابية من

– فتح باب التسجيل والتصويت في التاسعة صباحًا وغلقه في السابعة مساءً

علي المصري



تقام، اليوم الخميس، الجمعية العمومية للنادي اﻷهلي، لاختيار مجلس إدارة جديد يقود القلعة الحمراء لمدة أربع سنوات مقبلة، وسط إشراف قضائي وبحضور موظفي النيابة الإدارية، وستبدأ عملية التسجيل والتصويت في الخيمة الانتخابية من التاسعة صباحًا وحتى السابعة مساءً، ولن يكون هناك فترة مد لعملية التسجيل والتصويت.

وتقدم للانتخابات 36 مرشحا يتنافسون للفوز ب 12 مقعدا، وتقدم على منصب الرئيس، 4 مرشحين هم: محمد ثابت فضل الله، وإلهامي عجينة، ومحمود الخطيب، ومحمود طاهر، وعلى مقعد نائب الرئيس تقدم مصطفى مراد فهمي، والعامري فاروق العامري، وفي أمانة الصندوق تقدم كامل زاهر، وخالد الدرندلي.

فيما تقدم لمنصب العضوية “فوق 35 عاما” 19 مرشحًا هم: خالد سليمان عيد، ونادر حمادة ومحمد حسن محمد، و أحمد ذكي إبراهيم، وجوهر نبيل، وإبراهيم الكفراوي، وخالد مرتجي ،ومحمد الدماطي، وطارق قنديل، ورانيا علواني، وهاني سري الدين، ومحمد عيسى، ومحمد جمال هليل، وهشام فوزي علي، وأيمن المرشدي، وحمدي الكنيسي، وخالد حبيب، وإيهاب محمد عثمان، ومنى عبد الكريم.

أما على منصب العضوية “أقل من 35 عاما”، فقد تقدم 9 مرشحين هم: محمد الجارحي، ومحمد سراج الدين، ومهند مجدي، وشيرين منصور، وحسام الدين مصطفى، وعمر ربيع ياسين، ومحمد سعيد فتح الله، ومروان هشام، وأحمد مصطفى عبد القادر.

وكشف اللواء شيرين شمس المدير التنفيذي للقلعة الحمراء، أنه في حال تواجد أعضاء في الخيمة بعد انتهاء عملية التصويت سيتم غلق الباب وعدم السماح لأي شخص آخر بالدخول، حتى ينتهي الأعضاء بالداخل من التصويت.

وأوضح المدير التنفيذي للأهلي خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده أمس الأربعاء بمقر النادي بالجزيرة : «العملية الانتخابية تكون صحيحة بحضور 10 ألاف عضو، وحال اكتمال النصاب بعد غلق التصويت، سيبدأ الفرز مباشرة».

وأكمل شمس: «تم تخصيص مكتب صغير خارج خيمة التصويت، سيتواجد به 3 موظفين لمساعدة أي عضو، لا يعرف مكان لجنته أو رقمه، كما أنه لن يسمح بالتسجيل لأي عضو إلا ببطاقة العضوية والبطاقة الشخصية أو جواز السفر».

وأشار المدير التنفيذي للأهلي، إلى أنه سيكون هناك حافلات أمام مقر مدينة نصر وفرع الشيخ زايد كل نصف ساعة، لنقل الأعضاء إلى مقر الجزيرة للتصويت في الانتخابات.

وقال شمس، إنه عقد في الفترة الماضية اجتماعين مع جميع المرشحين للانتخابات، لافتا إلى أن الاجتماعين شهدا الإتفاق على كافة الأمور التنظيمية الخاصة بالعملية الانتخابية.

وأضاف أن الاجتماعات الماضية تم خلالها الإتفاق على كل الأمور التنظيمية المتعلقة بالعملية الانتخابية، لافتا إلى أن المرشحين في الانتخابات حضروا الاجتماعين في حضور الهيئة القضائية المشرفة على الانتخابات.

وأوضح المدير التنفيذي: “بعض المرشحين طلبوا حضور 10 مناديب لعملية الفرز في الانتخابات، لكن النيابة الإدارية رفضت الأمر حيث لم يكن ممكنا لصعوبته بسبب عملية الإزدحام، حتى تم الإتفاق في حضور الهيئة القضائية على أن يكون لكل مرشح مندوبان في عملية التصويت و5 مناديب في عملية الفرز”.

وأردف شمس: “عملية التصويت ستتم تحت إشراف القضاة وفي حضور موظفي النيابة الإدارية، بعدما رفض بعض المرشحين لتواجد موظفي النادي لتسجيل بيانات الأعضاء المصوتين”.

وأكد المدير التنفيذي: “مجلس الإدارة فوض المهندس محمود طاهر بصفته رئيس النادي في اتخاذ القرارات العاجلة، لذلك تواصلت معه بشأن طلب المرشحين عدم تواجد موظفي النادي في عملية تسجيل البيانات، ووجه طاهر بضرورة تنفيذ كافة طلبات المرشحين”.

واستطرد شمس: “تم تغيير صناديق التصويت في الانتخابات بناء على طلب بعض المرشحين، رغم أن الصناديق التي كان قد انتدبها النادي تم استخدامها في انتخابات بعض الأندية مثل الصيد والجزيرة”.

وقال المدير التنفيذي إن بطلان استمارة الانتخابات سيكون بطلانًا كليًا وليس جزئيًا، حال وجود أي كشط أو شطب أو أي خطأ بورقة التصويت.

وأضاف: «ورقة التصويت موضح بها كافة التعليمات الخاصة بعملية التصويت في أعلى الورقة»، وأوضح: «الورقة سيكون بها مكان مخصص لمنصب الرئيس، وبه المرشحين ونفس الأمر للنائب وأمين الصندوق والأعضاء فوق وتحت السن».

وأكمل شمس: «إذا قام العضو بترك منصب الرئيس دون أن يختار أي مرشح، أو قام بوضع علامة على أكثر من مرشح، ستكون الورقة كلها باطلة وليس منصب الرئيس فقط، ونفس الأمر في المناصب الأخرى وباقي الخانات في الورقة».

وأشار المدير التنفيذي إلى أن التصويت يكون بحضور العضو نفسه، وأنه لا يعمل بالتوكيلات في العملية الانتخابية، لافتًا إلى أن العضو الذي يحق له التصويت هو المسدد لاشتراكات عام 2017.

وأختتم شمس، إنه سيواجه أي خروج عن النص في انتخابات النادي، بحزم وشدة، مشيرًا إلى أنه لن يسمح بأي تجاوز، قائلا: «أصدرت تعليمات مشددة للمرشحين ومندوبيهم بعدم وضع أي صور أو ملصقات دعاية داخل النادي»، مضيفا: «أي مرشح أو مندوب سيخالف التعليمات سيقابل الأمر بكل حزم، وأيضًا لن أسمح بأي تجاوز داخل خيمة الانتخابات»، موضحا: «اتفقت مع النيابة الإدارية على اتخاذ موقف قوي تجاه أي خارج عن النص في الانتخابات».

من جانب أخر، قرر سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالأهلي، توقيع غرامة قدرها مليون جنيه، على أي لاعب في فريق الكرة يتواجد في مقر النادي بالجزيرة اليوم الخميس، أو يشارك في فعاليات العملية الانتخابية في ظل وجود قرار رسمي من مدير الكرة بالابتعاد عن العملية الانتخابية، وعدم المشاركة فيها من قريب أو من بعيد، حفاظًا على ثوابت النادي، التي تمنع تدخل اللاعبين في مثل هذه الأمور.

يذكر أن الجهاز الفني قرر نقل تدريباته إلى استاد القاهرة، صباح اليوم الخميس، استعدادًا للقاء إنبي في الدوري مساء السبت.