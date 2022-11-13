اليوم.. عمر خيرت يحيي حفلا كبيرا بأبوظبي

يحيي الموسيقار القدير عمر خيرت مساء اليوم حفلا موسيقيا كبيرا بأبو ظبي بدولة الإمارات الشقيقة، وذلك ضمن سلسلة من الحفلات الموسيقية الكبرى التي يقدمها كبار نجوم الغناء من مصر والوطن العربي بالدول العربية المختلفة حاليا.

ويقدم خيرت في الحفل اليوم أشهر مقطوعاته الموسيقية التي أحبها الجمهور منه في مسيرته الفنية أبرزها البخيل وأنا وخلي بالك من عقلك وإعدام ميت وغيرها.

يذكر أيضا أن عمر خيرت قدم حفلا موسيقيا ناجحا بمهرجان الموسيقى العربية مؤخرا ، وحضره جمهور كبير وتفاعل مع المقطوعات الموسيقية التي قدمها بالحفل الذي شهد إقبالا كبيرا.