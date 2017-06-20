اليوم.. راحة للمنتخبات فى كأس القارات

على المصرىتحصل الفرق المشاركة فى بطولة كأس القارات بروسيا، التى تقام فى روسيا، وتستمر حتى الثانى من يوليو المقبل، على راحة من المباريات اليوم الثلاثاء، بعد انتهاء الدور الأول من المسابقة، الذى شهد مواجهات مثيرة، بين الفرق الثمانية المشاركة بها، وهى البرتغال وألمانيا والكاميرون وتشيلي وأستراليا وني

على المصرى تحصل الفرق المشاركة فى بطولة كأس القارات بروسيا، التى تقام فى روسيا، وتستمر حتى الثانى من يوليو المقبل، على راحة من المباريات اليوم الثلاثاء، بعد انتهاء الدور الأول من المسابقة، الذى شهد مواجهات مثيرة، بين الفرق الثمانية المشاركة بها، وهى البرتغال وألمانيا والكاميرون وتشيلي وأستراليا ونيوزيلندا والمكسيك، إضافة إلى الدولة المنظمة. ورغم المخاوف التى سبقت البطولة الحالية، من تراجع مستويات المنتخبات المشاركة، بسبب الإرهاق الذى يهدد اللاعبين عقب نهاية موسم شاق، إضافة إلى ازدحام جدول تلك المنتخبات بالمواجهات المهمة ضمن تصفيات المونديال، فإن مباريات الجولة الأولى من البطولة شهدت ندية كبيرة بين المنتخبات المتنافسة، التي لجأت جميعها باستثناء المنتخبين النيوزلندي والكاميروني إلى اللعب الهجومي، وابتعدت عن التحفظات الدفاعية، وانعكس ذلك على غزارة أهداف هذه الجولة، التي شهدت تسجيل 13 هدفاً بمتوسط بلغ 3.25 هدف فى المباراة الواحدة . كريستيانو رونالدو وتألق لافت وبالتأكيد فإن ما جعل المباريات الافتتاحية للبطولة، تتسم بالقوة والإثارة هي حالة التألق الواضحة التي بدى عليها النجوم المشاركين، وفي مقدمتهم كريستيانو رونالدو نجم وقائد المنتخب البرتغالي، وأفضل لاعب في العالم، والذي صنع الهدف الأول لمنتخب بلاده، وحصل في النهاية على جائز أفضل لاعب في مباراة البرتغال والمكسيك، إضافة إلى لاعبي المنتخب التشيلي أليكسيس سانشيز وأرتورو فيدال وكلاهما ساهم بشكل كبير في الفوز الصعب التي حققته تشيلي بطلة أمريكا الجنوبية على الكاميرون بطلة القارة السمراء بثنائية نظيفة، وبالتأكيد فإن من نجوم الجولة الأولى كان المهاجم خافيير هيرنانديز “تشيتشاريتو” الهداف التاريخي للمنتخب المكسيكي برصيد 48 هدفاً والذي أحرز أول أهداف بلاده في شباك البرتغال. تقنية الفيديو خطفت الأضواء ومنذ اليوم الثاني في للبطولة، يمكننا القول بأن تقنية الفيديو ولجوء الحكام للإعادة التليفزيونية، لإثبات صحة الأهداف من عدمها، خطفت الأضواء تماماً في البطولة حتى الآن، حيث أثارت الجدل بشدة بين مؤيد ومعارض لتطبيق هذه التكنولوجيا الجديدة على ملاعب كرة القدم، ولعل السبب الأساسي في هذا الجدل، هو حالة التوقف الإجباري التي تحدث في المباريات لفترة لا تقل عن 30 ثانية، للتأكد من صحة تلك الأهداف، وما يصاحب ذلك من قلق وتوتر لدى كلا المنتخبين. وفي البطولة الحالية، وخلال 4 مباريات فقط تم اللجوء لتقنية الفيديو خمس مرات، وتم إلغاء هدفين واحتساب ثلاثة منها هدف سجله التشيلي إدواردو فارجاس في مرمى الكاميرون، وألغاه حكم اللقاء، قبل أن يعود ويحتسبه مجدداً بعد استخدام التقنية الجديدة، ويمكن القول إن فارجاس دخل تاريخ الكرة العالمية من أوسع أبوابه، حيث أنها المرة الأولى التي تستخدم فيها تقنية الفيديو مرتين في مباراة واحدة لنفس اللاعب. ألمانيا الأكثر فاعلية على المرمى على الرغم من مشاركة المنتخب الألماني في البطولة بلاعبي الصف الثاني، بحثاً من مدربه يواكيم لوف، عن تجديد دماء الفريق قبل الدخول في معترك المونديال القادم، فقد جاءت إنطلاقة الألمان بالغة القوة بتسجيلهم 3 أهداف، وإطلاق 18 تصويبة انهالت على مرمى أستراليا، منها 6 فقط بين القائمين والعارضة. المنتخب الكاميروني من جانبه كان الأقل تسديداً على المرمى في الجولة الأولى، بواقع 5 تسديدات فقط، بينما انهالت 16 تسديدة تشيلية على مرمى الحارس الكاميروني فابريس أوندوا، منها تسديدة شهيرة في بداية الشوط الأول اصطدمت بالقائم، علماً بأن البطولة بشكل عام، حتى الآن شهدت ارتطام 4 تسديدات بالقائمين والعارضة منها كرتين للمنتخب الروسي. كيف أحرزت أهداف المرحلة الأولى شهدت المرحلة الأولى إحراز 13 هدفاً، بمتوسط تهديفي بلغ كما قلنا 3.25 هدفاً في المباراة الواحدة، وهو بالمناسبة أقل من عدد الأهداف المسجلة في أولى جولات كأس القارات الماضية “البرازيل 2013″، التي شهدت إحراز 16 هدفاً، علماً بأن مباراة تاهيتي ونيجيريا، سجل فيها 7 أهداف إذ انتهت بفوز نيجيريا وقتها 6-1. أرقام وأحصائيات -3 أهداف تم إحرازها عن طريق ضربات الرأس منها هدفين للمنتخب المكسيكي في مرمى البرتغال. – هدفان تم إحرازهما بالقدم اليسرى. – 7 أهداف أحرزت بالقدم اليمنى. – هدفان تم تسجيلهما عن طريق ركلات ثابتة، الأول كان من ركلة ركنية للمكسيك، وسجل منها المدافع هيكتور مورينو هدف التعادل لمنتخب بلاده في الدقيقة 90، والثاني كان بتوقيع لاعب باريس سان جيرمان جوليان دراكسلر من ركلة جزاء في مرمى أستراليا. – 6 أهداف تم تسجيلها من هجمات شنت على المرمى من العمق. – 4 أهداف تم تسجيلها من خلال كرات عرضية لعبت من الجانب الأيمن. – 3 أهداف سجلت من كرات عرضية أرسلت من الجانب الأيسر. – هدف وحيد سجله لاعب بالخطأ في مرمى فريقه، وهو الهدف الذي أحرزه المدافع النيوزلندي مايكل بوكسال في الدقيقة 31 من مواجهة روسيا ونيوزيلندا الافتتاحية.