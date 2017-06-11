اليوم.. تيران وصنافير تحت قبة البرلمان

ألقت الحكومة كرة اللهب إلى ملعب البرلمان، وستبدأ لجنته التشريعية اليوم مناقشة اتفاقية إعادة ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، والتى بمقتضاها يتم التنازل عن جزيرتى تيران وصنافير للمملكة، وحتى كتابة هذه السطور أعلن ما يقرب من 115 نائب موقفهم من مصرية الجزيرتين، وأنه لا مجال للحديث عن التنازل عنهما.

تنوعت وسائل النواب فى إعلان مواقفهم بين الإدلاء بتصريحات صحفية، وإصدار بيانات بأسباب الرفض، والكتابة على مواقع التواصل الاجتماعى، إلى جانب إرسال بيانات لرئيس المجلس الدكتور على عبدالعال لتوضيح موقفهم، ونشر آخرون صورهم بشعارات «تيران وصنافير مصرية».

فيما توالت الضغوط الشعبية من خلال حملة «مش من حقكم» التى أطلقها عدد من النشطاء عبر وسائل التواصل الاجتماعى، والتى توجهت للنواب فى دوائرهم، للضغط عليهم من أجل إعلان رفضهم لمناقشة الاتفاقية، والالتزام بالحكم النهائى، البات، الذى أصدرته المحكمة الإدارية العليا بمصرية تيران وصنافير.

ورغم تمسك ائتلاف دعم مصر – ائتلاف الأغلبية بمناقشة الاتفاقية بالبرلمان أعلن ثلاثة من أعضاء الائتلاف رفضهم مناقشتها هم طارق الخولى، وعلاء عبدالمنعم، ومصطفى الجندى.

وقال النائب نضال السعيد، فى تصريحات لـ«المال»، إن أغلب النواب سيعلنون موقفهم داخل البرلمان بعيدًا عن جو المزايدات والمشاحنات التى نشهدها هذه الفترة، ومن المقرر أن يناقش البرلمان فى الجلسة الأولى هل يحق مناقشة الاتفاقية من عدمه بعد صدور حكم المحكمة الإدارية العليا بمصرية الجزيرتين.

وأضاف أن اليوم الثانى لاجتماعات اللجنة يشهد حال الموافقة على بدء مناقشة الاتفاقية، تحديد قائمة الشخصيات التى سيتم استدعاؤها لحضور المناقشات، ومدى إمكانية بث الجلسات على الهواء مباشرة.

وقالت مصادر إن الاتفاقية ستطرح للمناقشة خلال الجلسة العامة فى الأسبوع الجارى لحسمها قبل انتهاء الدور التشريعى الحالى، ونوهت بأن اللجنة التشريعية وجهت الدعوة إلى اللجنة القومية المصرية التى أعدت اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية لحضور الاجتماعات، لافتة إلى أن اللجنة ستعرض الخرائط الخاصة بالمنطقة.

وتوقعت حضور عدد من الشخصيات العامة وأجهزة سيادية بالدولة المناقشات التى ستتم داخل اللجنة التشريعية، والتى يرأسها المستشار بهاء أبوشقة.

فيما وجه ائتلاف دعم مصر كل نوابه بدعوة المتخصصين من القانونيين والدستوريين لحضور أعمال اللجنة التشريعية.

وقال النائب مصطفى الجندى، عضو ائتلاف فى حب مصر، إنه من غير المنطقى أن يتحدث النواب فى الإعلام عن قضية ستتم مناقشتها فى البرلمان، ولكن أعلنت موقفى للتأكيد على احترام حكم القضاء الذى أقر بمصرية الجزيرتين.

بينما أعلن عدد من الأحزاب والقوى السياسية عن تنظيم مؤتمرا صحفيا اليوم الأحد الساعة الواحدة ظهرًا بمقر حزب الدستور بالقاهرة، لإظهار موقفها الرافض لبدء لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب فى مناقشة اتفاقية التنازل عن تيران وصنافير، وخطة التصعيد ضد محاولات تمرير الاتفاقية.

يشارك فى المؤتمر أحزاب تيار الكرامة، والتحالف الشعبى الاشتراكى، والعيش والحرية، والمصرى الديمقراطى الإجتماعى، والدستور، ومصر القوية، والعدل، ومصر الحرية، بالإضافة لحركات الاشتراكيين الثوريين، و6 إبريل، و6 إبريل _ الجبهة الديمقراطية، وحملات مصر مش للبيع، والطلاب مش هتبيع، والجبهة الشعبية للدفاع عن سيناء.

وأعلنت الاحزاب عن البدء فى اعتصام بمقارها فى القاهرة والمحافظات بالتزامن مع بدء مناقشة الاتفاقية فى اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، ودعت المواطنين للتحرك بكل السبل السلمية والدستورية المتاحة لإسقاط الاتفاقية.