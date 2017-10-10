اليوم.. تجربة أول معدة متطورة لرفع القمامة آليا بالعمرانية

ياسمين فوازقام المهندس هاني محمود بتطوير معدة لرفع القمامة من الشوارع آليا، وقام بعرض الفكرة على النائب محمد فؤاد عضو مجلس النواب نائب العمرانية، والذي تبني الفكرة وقام بعرضها في وقت سابق على المهندس عزت الخرصة رئيس هيئة النظافة والتجميل بالجيزة، وتم تحديد موعد اليوم لتجربتها على أرض الواقع.وعبر

ياسمين فواز



قام المهندس هاني محمود بتطوير معدة لرفع القمامة من الشوارع آليا، وقام بعرض الفكرة على النائب محمد فؤاد عضو مجلس النواب نائب العمرانية، والذي تبني الفكرة وقام بعرضها في وقت سابق على المهندس عزت الخرصة رئيس هيئة النظافة والتجميل بالجيزة، وتم تحديد موعد اليوم لتجربتها على أرض الواقع.

وعبر الدكتور محمد فؤاد عن سعادته بالمهندس هاني محمود وفكرته التي طورها ونفذها حرصا منه على وضع حلول للتخلص من المشكلات التي تواجهه المجتمع المصري، كما أعلن دعمه الكامل لتبني أفكار الشباب ومشروعاتهم لتحقيق التقدم والنمو والاعتماد على المنتج المصري ليحل محل المنتجات والأجنبية.

وقال المهندس عزت الخرصة أن الفكرة جيدة ولكنها تحتاج الي مزيد من العمل والتطوير لكي تصبح جاهزة ومؤهلة كليا لاعتمادها وتعميمها وإنتاج كميات كبيرة منها لتغطي جميع محافظات الجمهورية نظرا لانخفاض تكلفتها وتصميمها بأيدي مصرية ومواد خام مصرية.

وأكد “فؤاد” ضرورة الاهتمام بأفكار الشباب وتشجيعها بتقديم الدعم المالي والفني لها وإتاحة الفرصة لهم للتجريب وإبداء الملاحظات للوصول إلى أفضل النتائج الممكنة من هذه الأفكار.