اليوم بدوري الأبطال.. الريال يسعى لنسيان إخفاقاته المحلية أمام أبويل القبرصى

- صلاح يقود ليفربول لمواصلة توهجه فى مواجهة إشبيلية على المصرى تستأنف منافسات دوري أبطال أوروبا هذا الأسبوع، بعد فترة التوقف الدولي، وفي عودتها يسعى 12 فريقًا لضمان التأهل لدور الـ16 قبل جولة على نهاية دور المجموعات، وضمنت 4 فرق المشاركة في ثمن النهائي، وهي باريس سان جيرمان وباير

– صلاح يقود ليفربول لمواصلة توهجه فى مواجهة إشبيلية







على المصرى



تستأنف منافسات دوري أبطال أوروبا هذا الأسبوع، بعد فترة التوقف الدولي، وفي عودتها يسعى 12 فريقًا لضمان التأهل لدور الـ16 قبل جولة على نهاية دور المجموعات، وضمنت 4 فرق المشاركة في ثمن النهائي، وهي باريس سان جيرمان وبايرن ميونيخ ومانشستر سيتي وتوتنهام هوتسبير، أما فرق مانشستر يونايتد وبرشلونة وريال مدريد وإشبيلية وبازل وروما وتشيلسي ويوفنتوس وليفربول وشاختار دونيتسك وبشكتاش وبورتو، فأمامها فرصة لضمان التأهل المبكر.



وتنطلق الجولة الخامسة اليوم الثلاثاء، وقد يضمن فيها ريال مدريد “حامل اللقب” التأهل لدور الـ16 عن المجموعة الثامنة، إذا فاز على مضيفه أبويل نيقوسيا القبرصى، وإذا تعادل أيضا ولم يفز بوروسيا دورتموند على ضيفه توتنهام، الذي ضمن بالفعل المشاركة في الدور ثمن النهائى، ولا تزال لدى بوروسيا فرصة حسابية، فعليه أن يفوز على توتنهام وينتظر عدم انتصار ريال مدريد على أبويل نيقوسيا.



ويستضيف مانشستر سيتي الذي ضمن التأهل بتصدره للمجموعة السادسة بـ12 نقطة، فريق فينورد روتردام الهولندي متذيل المجموعة بلا رصيد، وتسعى كتيبة المدرب الإسباني بيب جوارديولا في هذه المباراة للحفاظ على المركز الاول بالمجموعة وهذا عبر الفوز على فينورد وعدم تغلب شاختار ثاني المجموعة بتسع نقاط على نابولي الثالث بثلاث نقاط في إيطاليا، ويحتاج الفريق الأوكراني للتعادل على الأقل حتى يتأهل لدور الـ16، أما نابولي فلا هامش للخطأ أمامه لمواصلة الطريق نحو ثمن النهائي.



ويبتعد بشكتاش بخطوة عن التأهل لدور الـ16، إذ يتصدر الفريق التركي المجموعة السابعة بعشر نقاط، ويكفيه التعادل أمام ضيفه بورتو الوصيف بست نقاط، كما يمكنه أن يخسر ويضمن التأهل أيضا بشرط ألا يفوز لايبزيج الألماني ثالث المجموعة بست نقاط على موناكو المتذيل بنقطتين في فرنسا، أما بورتو فيمكنه ضمان التأهل إذا فاز في تركيا.



ويحل ليفربول متصدر المجموعة الخامسة بثماني نقاط، ضيفا على إشبيلية ثاني المجموعة بسبع نقاط، ومن يفز في هذه المباراة سيضمن التأهل للدور المقبل، كما أن الريدز يكفيهم التعادل، وفي نفس المجموعة يستضيف سبارتاك موسكو المركز الثالث بخمس نقاط ماريبور السلوفيني المتذيل بنقطة.







ويدخل ليفربول اللقاء وهو في أفضل حالاته، بعدما حقق أربعة انتصارات متتالية في جميع البطولات، وبتواجد ما يسمى بـ”الرباعي المذهل” المصري محمد صلاح والبرازيليين فيليب كوتينيو وروبرتو فيرمينيو والسنغالي ساديو ماني، وسيبحث رجال الألماني يورجن كلوب، الذين سقطوا في فخ التعادل الإيجابي 2-2 في مباراة الذهاب أمام جماهيرهم، عن الخروج بالنقاط الثلاث من معقل إشبيلية تمنحهم بطاقة التأهل لدور الـ16.



ويأمل كلوب خلال مباراة اليوم في استمرار انضباط الفريق على المستوى الدفاعي، الذي كلفه الكثير من النقاط في الدوري الإنجليزي ومن ثم الابتعاد عن المنافسة مبكرا، خلال المباريات الأخيرة، بينما لا يوجد قلق على هجوم الفريق بتواجد صلاح، هداف الفريق هذا الموسم وهداف البريميير ليج أيضا، وماني وفيرمينيو من خلفهم ضابط الإيقاع كوتينيو.



وحقق الدولي المصري إنطلاقة بسرعة البرق بقميص فريقه الجديد ليفربول، وستكون عيون لاعبي الفريق الأندلسي الذين يحتاجون أيضا للفوز من أجل ضمان التأهل إلى ثمن نهائي البطولة الأوروبية، على صلاح الذي سيعقد مهمتهم كثيرا إذا ما قدم نفس المستوى الذي ظهر به حتى الآن مع الريدز.



ويتصدر صلاح الذي سجل السبت الماضى، هدفين في مرمى ساوثمبتون، ترتيب الهدافين في الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد تسعة أهداف، كاسرا بذلك الرقم القياسي لأسطورة ليفربول روبي فاولر صاحب ثمانية أهداف في أول 12 مباراة من بطولة 1992-1993.



وفي المجمل، سجل صلاح “25 عاما”، 14 هدفا في 18 مباراة في مختلف المسابقات بقميص ليفربول، وهى إنطلاقة قوية وأفضل بكثير مما قدمه كبار ملعب “أنفيلد” على غرار الإسباني فرناندو توريس والأوروجوياني لويس سواريز.



وتأقلم الدولى المصرى الذي اشتراه ليفربول من روما بأكثر من 40 مليون يورو، بسرعة منقطعة النظير مع فريق “الحمر”، الذي يعتمد مقاربة هجومية بحتة هذا الموسم، ليصبح دون منازع أحد أفضل الذين التحقوا بالدوري الإنجليزي الصيف الماضي.



ووصل المهاجم المصري إلى ليفربول بعد موسم واعد أيضا، سجل خلاله 19 هدفا في 41 مباراة لفريق العاصمة الإيطالية في مختلف المسابقات، وأكد صلاح في أكتوبر الماضى، وضعه كنجم في بلاده من خلال قيادة منتخب الفراعنة إلى نهائيات المونديال لأول مرة منذ 1990.



وقال كلوب في حديثه عن اللاعب المصري: “لدينا فريق مميز حول محمد صلاح يضم لاعبين رائعين، كان من السهل جدا عليه الإندماج، وأيضا تكريس نفسه لاعبا جيدا”، ويملك صلاح في الواقع عدة نقاط قوة، وأبرزها على الإطلاق سرعته، إذ يستطيع قطع مسافة 100 متر في 10 ثوان فقط، حسب دراسة أجرتها قنوات بى أن سبورت في يونيو الماضى.

