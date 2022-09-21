اليوم بدء صرف مرتبات شهر سبتمبر 2022 في «33 وزارة وهيئة»

بدأ اليوم العاملين بالجهاز الإداري للدولة في صرف مرتبات شهر سبتمبر 2022 ، حيث أوضحت وزارة المالية أن صرف المرتبات سيكون على 3 مراحل تبدآ من اليوم الأربعاء فى 33 وزارة وهيئة، وستم استكمال الصرف غدا الخميس (22-9) أيضا في 33 وزارة وهيئة، وبعد ذلك سيتم الصرف لجميع الوزرات والجهات الأخرى في أيام 25 و26 و27 سبتمبر الحالي.

وأضافت الوزارة أن تم تقسيم الوزرات والهيئات والجهات التابعة لها على 5 أيام، وذلك بمراعاة عدد العاملين بهذه الجهات المختلفة، والانتشار الجغرافي لكل منها والمديريات التابعة لها بالمحافظات، على أن تبدأ إتاحة مستحقات العاملين فى ماكينات الصراف الآلي وفق المواعيد المعلنة بالمنظومة المالية الإلكترونية.

الوزارات والهيئات التي ستبدأ صرف مرتبات شهر سبتمبر اليوم

والجهات التي ستقوم بالصرف ابتداءا من بعد غدا هي وزارات (الطيران المدني، الإنتاج الحربي، التجارة والصناعة، البترول، التموين، الإسكان، التضامن الاجتماعي، الأوقاف، البيئة، النقل، القوى العاملة).

كما يتم الصرف لكل من قطاع الأعمال العام والثقافة وشؤون مجلس النواب والداخلية والصحة والاتصالات، وأيضا مديريات الطرق والنقل، ومديريات التموين والتجارة الداخلية، ومديريات القوى العاملة، ومديريات الشئون الصحية، ومديريات التضامن الاجتماعي، ومديريات الإسكان والمرافق.

الجهات التي سوف تصرف غدا

والجهات التي سوف يبدأ الصرف لها يوم 22 سبتمبر هي وزارات (الشباب والرياضة، والمالية، والاستثمار والتعاون الدولي، والتربية والتعليم للموظفين والمعلمين، والتخطيط، والخارجية، والتعليم العالي، والتنمية المحلية، والعدل، والزراعة، والكهرباء، والموارد المائية والري).

وسيتم أيضا الصرف في يوم 22 لمديريات التربية والتعليم للموظفين والمعلمين، ومديريات الطب البيطري، ومديريات التنظيم والإدارة، ومديريات الشباب والرياضة، ومديريات الزراعة، ودواوين عموم المحافظات.

ويضاف إلى يوم 22 أيضا جهات دواوين المحافظات، ومجلس الدولة، ورئاسة الجمهورية، والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، والهيئة العامة للرقابة المالية، والقضاء والنيابة العامة، ورئاسة مجلس الوزراء، واللجنة العليا للانتخابات، ومعهد الخدمات المالية، وهيئة الرقابة الإدارية، والأزهر، وهيئة النيابة الإدارية، والمحكمة الدستورية العليا، والجامعات، ودار الإفتاء المصرية، وهيئة قضايا الدولة.

ويتم صرف رواتب باقي العاملين في الوزارات والمصالح والهيئات – التي لم تصرف مرتبات شهر سبتمبر – فى أيام الأحد والإثنين والثلاثاء (25 و26 و27) سبتمبر 2022.