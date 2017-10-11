اليوم .. بدء سريان قرار رفع العقوبات الاقتصادية عن السودان

عزت سلامة العاصييبدأ اليوم الخميس 12 أكتوبر الساعة الثامنة والنصف مساء بتوقيت السودان، الواحدة ظهرا بتوقيت الولايات المتحدة الأمريكية، الميعاد الرسمي لتنفيذ سريان قرار الرئيس دونالد ترامب بالرفع الكامل للعقوبات الاقتصادية على السودان.وسيتم بموجب سريان القرار البدء الفوري بالسماح للتحويلات النقدي

عزت سلامة العاصي

يبدأ اليوم الخميس 12 أكتوبر الساعة الثامنة والنصف مساء بتوقيت السودان، الواحدة ظهرا بتوقيت الولايات المتحدة الأمريكية، الميعاد الرسمي لتنفيذ سريان قرار الرئيس دونالد ترامب بالرفع الكامل للعقوبات الاقتصادية على السودان.

وسيتم بموجب سريان القرار البدء الفوري بالسماح للتحويلات النقدية للعملات الحرة من والى المصارف السودانية، وفي ذلك الصدد بحث بنك السودان المركزي مع رئيس اتحاد المصارف السوداني جاهزية المصارف السودانية لبدء ضخ النقد الأجنبي بانتظام للمصارف التجارية لتغطية استيراد السلع، مما يسهم بانخفاض نسبي في سعر الدولار أمام العملة المحلية.

ومن جانب آخر من المفترض أن يصل وزير المالية السوداني إلى واشنطن في إطار التنسيق الاقتصادي بين البلدين.

يذكر أن الولايات المتحدة الأمريكية رفعت العقوبات الاقتصادية المفروضة على السودان يوم الإثنين الماضي الموافق 9-10-2017.