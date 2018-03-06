اليوم.. بدء تسليم 192 وحدة سكنية بدار مصر فى دمياط الجديدة

بدور إبراهيم



صرح الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأن جهاز مدينة دمياط الجديدة، بدأ اليوم الثلاثاء 6/3/2018 في تسليم 192 وحدة سكنية (8 عمارات) بالمرحلة الأولى بمشروع “دار مصر” للإسكان المتوسط، بموقع 1، بالمجاورة 31، بالحى السادس، موضحاً أن إجمالى عدد الوحدات التى تم إخطار البنك بتسليمها للفائزين بها حتى الآن، 2352 وحدة.



وقال المهندس محمد السيد مصطفى رجب، رئيس جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة: يتم اليوم الثلاثاء 6/3/2018، تسليم وحدات العمارة رقم 86، وسيتم غداً الأربعاء 7/3/2018، تسليم وحدات العمارة رقم 47، وسيتم يوم الأحد 11/3/2018، تسليم وحدات العمارة رقم 87، وسيتم يوم الإثنين 12/3/2018، تسليم وحدات العمارة رقم 51، وتم تخصيص يوم الثلاثاء 13/3/2018، لمن تخلف عن الاستلام بتلك العمارات.



وأضاف رئيس جهاز مدينة دمياط الجديدة: سيتم يوم الأربعاء 14/3/2018، تسليم وحدات العمارة رقم 20، وسيتم يوم الأحد 18/3/2018، تسليم وحدات العمارة رقم 91، وسيتم يوم الإثنين 19/3/2018، تسليم وحدات العمارة رقم 79، وسيتم يوم الثلاثاء 20/3/2018، تسليم وحدات العمارة رقم 54، وتم تخصيص يوم الأربعاء 21/3/2018، لمن تخلف عن الاستلام بتلك العمارات.



وبشأن أسلوب استلام الوحدة السكنية، أوضح المهندس محمد السيد مصطفى رجب أنه على المواطن الفائز بالوحدة التوجه لبنك التعمير والإسكان فرع دمياط الجديدة، لسداد كل المستحقات المالية على الوحدة، وإحضار خطاب موجه لجهاز المدينة يفيد بسداد كل المستحقات المطلوبة، ثم يتوجه لمقر جهاز المدينة لأخذ محضر الاستلام، ومعه المستندات الآتية: صورة بطاقة الرقم القومى للمالك + صورة البطاقة للزوج أو الزوجة، أصل خطاب التسوية المالية من بنك التعمير والإسكان، أصل حافظة الشيكات المعطاة من البنك، صورة إيصال سداد الوديعة + صورة إيصال سداد آخر قسط.​