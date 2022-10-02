اليوم.. انطلاق فعاليات ملتقى شرم الشيخ للتأمين فى نسخته الرابعة

تنطلق اليوم فعاليات ملتقى شرم الشيخ للتأمين فى نسخته الرابعة، والذى يستمر لمدة 3 أيام، بحضور 1000 مشارك من 34 دولة بخلاف مصر.

ويناقش الملتقى هذا العام التعديلات الرقابية ودورها فى مواجهة مخاطر التأمين الناشئة، ودور التشريعات فى مواكبة المتغيرات العالمية للقطاع، والتحول السريع فى الاخطار الجديدة، فضلًا عن الاتجاهات التكنولوجية الحديثة.

وتشمل موضوعات الملتقى فى نسخته الرابعة خطوات تحسين الابتكار فى صناعة القطاع إقليميًا وعالميًا، وكذلك التأمين المستدام والطريق إلى «COP27» وكيف يمكن أن تدعم السوق التأمينية القدرة على مواجهة تغير المناخ.

وتقوم «المال» بالرعاية الإعلامية للملتقى، وبهذه المناسبة تصدر ملحقًا متخصصًا يتكون من 12 صفحة، إلى جانب صفحتين بالعدد الخاص بالصحيفة، استمرارًا لجهودها فى إثراء معرفة قرائها وإمدادهم بكل جديد عن القضايا والرؤى التى تشغل السوق التأمينية فى مصر والعالم.

وتضم الجريدة وملحقها حوارات مع قيادات 14 شركة تأمين عاملة بالسوق، بجانب لقاء مع علاء الزهيرى رئيس الاتحاد المصرى للتأمين.

كما استطلعت خطط الشركات واستراتيجياتها حول عدة موضوعات مهمة يناقشها الملتقى، ومنها التحول الرقمى ودور التكنولوجيا الحديثة فى السوق وكذلك أهمية وتأثير ملف الاستدامة وتطوراته العالمية والمحلية، إلى جانب مطالبات قيادات القطاع من المشرع حول الحاجة إلى بعض التغطيات الإلزامية وانتظارهم صدور قانون تنظيم التأمين الموحد الذى يناقشه البرلمان حاليا وتأثير التغيرات فى أسواق التأمين الخارجية ومنها المعايير المحاسبية الجديدة وعلاقتها بكيانات الإعادة ومؤسسات التصنيف الائتمانى.