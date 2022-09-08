اليوم ..انتهاء نوة «غسيل البلح» في الإسكندرية والهدوء النسبي يُخيم على شواطئها (صور)

تشهد محافظة الإسكندرية اليوم الخميس هدوء نسبي يُخيم على أغلب شواطئها عقب إضطراب الأمواج وإرتفاعها خلال الأيام السابقة، وذلك وفقاً للواء جمال رشاد رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصاديف، التي أفادت بأن شواطئ القطاع الشرقي تظهر أمواجها ما بين “هادئة – متوسطة” حيث رفعت سياحة الإسكندرية الرايات الخضراء والصفراء بكل شاطئ على حسب درجة تنبيه المواطنين من أخذ الحذر والحيطة، و هدأت الأمواج مما كانت عليه أمس وأول أمس.

كما سمحت الشواطئ بالقطاع الشرقي اليوم بالإسكندرية لأول مرة منذ يومين متتاليين بنزول الأطفال لمياه البحر ولكن إشترطت عدم التوغل لداخله وكذلك ضرورة الإنتباه للأطفال من جانب ذويهم.

أما على صعيد شواطئ القطاع الغربي لاتزال الرايات الحمراء مُعلقة بها لمنع نزول مياه البحر نهائياً، وأرجعت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف إستمرار رفع الرايات الحمراء بشواطئ غرب المحافظة إلى طبيعتها الخاصة عن باقي شواطئ الثغر وفقاً لمساحتها الشاسعة دون وجود حواجز، كما كثفت وعززت من وجود فرق الإنقاذ بتلك الشواطئ حرصاً على سلامة روادها.

تجدر الإشارة إلى أن شاطئ النخيل الكائن بغرب الإسكندرية والمعروف عنه إعلامياً بـ “شاطئ الموت” وفقاً لعدد الغرقى الذي حصدهم على مدار السنوات الماضية والتي تُعد الأعلى في تاريخ الثغر، لا يزال مُغلقاً بأمر النيابة العامة.

وفي غضون ذلك أهابت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف سكان مدينة 6 أكتوبر والتي تحوي شاطئ النخيل، بأن تتوجه للشواطئ القريبة من النخيل من الناحية الشرقية حيث يوجد شاطئ الزهور “الخدمة لمن يطلبها” بسعرتذكرة الدخول 10 جنيهات وبجواره شاطئ السلام 2 المميز بسعر تذكرة الدخول 15 جنيه ، ومن الناحية الغربية يوجد شاطئ فاميلي بيتش الشرقى “الخدمة لمن يطلبها” بسعر تذكرة الدخول 10 جنيهات وشاطئ فاميلي بيتش الغربى “الخدمة لمن يطلبها” بسعر تذكرة الدخول 10 جنيهات.

وكانت الإسكندرية تعرضت خلال اليومين الماضيين لسقوط أمطار خفيفة ضمن أجواء نوة “غسيل البلح” وهي نوة مرتبطة برأس السنة القبطية وعادة تأتي قبل 11 سبتمبر ، ويطلق عليها المصريون نوة غسيل البلح، ويبدأ بعدها البلح فى الظهور فى الأسواق بكثافة ويختلف مذاقه للأحلي بعد سقوط المطر عليه كما يعتقد البعض ، والمقرر إستمرارها 3 أيام وذلك بدءاً من الثلاثاء الماضي، من المقرر أن تنتهي اليوم الخميس.

وكانت قد حذرت هيئة الأرصاد الجوية من ارتفاع الأمواج واحتمال سقوط الأمطار علي سواحل الإسكندرية، وعليه إتخذت محافظة الإسكندرية ممثلة في الإدارة المركزية للسياحة والمصايف ،كافة التدابير الإحترازية للحفاظ علي سلامة رواد الشواطئ مثل :رفع الرايات الحمراء فى شواطئ العجمى ومنع النزول نهائيا وإطلاق صافرات تحذيرية للمواطنين والمرور المستمر لمسئولي شواطئ حى العجمي علي الرواد لتحذيرهم .

بينما رفعت شواطئ القطاع الشرقى الرايات الصفراء والتى تعني نزول المياه بحذر مع الإلتزام بالمساحات الٱمنة المحددة للسباحة وكذلك منع نزول البدالات نهائيا لمياه البحر، كما تم زيادة عدد الغطاسين وإمداد وحدات الإسعاف بمواد الإسعافات الاولية، بينما استعد بعض المستاجرين بتوفير وسيلة الانقاذ السريع (الجيت سكى ).