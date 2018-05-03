اليوم.. انتهاء المهلة الإضافية لتسليم إقرارات الشركات الضريبية

مها أبوودن يحل اليوم آخر موعد لتسليم الإقرارات الضريبية للأشخاص الاعتبارية " الشركات "، بعد مد المهلة القانونية عقب انتهائها الاثنين الماضى 30 أبريل، إلى اليوم ولمدة ثلاثة أيام. وكان عماد سامى رئيس مصلحة الضرائب قد قرر الاثنين الماضى، مد…

مها أبوودن

يحل اليوم آخر موعد لتسليم الإقرارات الضريبية للأشخاص الاعتبارية ” الشركات “، بعد مد المهلة القانونية عقب انتهائها الاثنين الماضى 30 أبريل، إلى اليوم ولمدة ثلاثة أيام.

وكان عماد سامى رئيس مصلحة الضرائب قد قرر الاثنين الماضى، مد مهلة تسليم الاقرارات الضريبية الخاصة بالاشخاص الاعتبارية حتى اليوم، بسبب سوء الاحوال الجوية، وهو ما اعتبره تسهيلا على الممولين، حيث ينص القانون على إحالة الممول المتخلف عن تسليم إقراره للتهرب الضريبى بعد نهاية 30 أبريل.

وتتسلم المصلحة الاقرارات، إلى اللحظة وحتى الساعة السادسة من مساء اليوم 3 مايو، مؤرخة بتاريخ 30 أبريل، لكى لا يقع الممول تحت طائلة القانون التى تقتضى محاسبته على جريمة التهرب الضريبى.