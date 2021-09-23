اقتصاد وأسواق

انتهز الفرصة واحصل علي تخفيضات اليوم الوطني السعودي 91 علي جميع المنتجات

تقدم جميع شركات المملكة العربية السعودية مجموعة كبيرة من العروض والتخفيضات على جميع أنواع السلع الاستهلاكية والمنتجات والسيارات والملابس و المفروشات و الجوالات وذلك بمناسبة اليوم الوطني السعودي 2021 . تخفيضات اليوم الوطني السعودي 91 تقدم شركة عبد الله هاشم…

محمد مجدي 5:36 م, الخميس, 23 سبتمبر 21 5:36 م, الخميس, 23 سبتمبر 21

شارك الخبر مع أصدقائك

تقدم جميع شركات المملكة العربية السعودية مجموعة كبيرة من العروض والتخفيضات على جميع أنواع السلع الاستهلاكية والمنتجات والسيارات والملابس و المفروشات و الجوالات وذلك بمناسبة اليوم الوطني السعودي 2021 .

تخفيضات اليوم الوطني السعودي 91

تقدم شركة عبد الله هاشم سيارات هوندا عروض تقسيط بدون دفعة أولى مع صيانة تصل إلى 3 سنوات على كافة السيارات
تقدم شركة هلا السعودية بدأت عروضها على سيارات تويوتا من يوم 13 سبتمبر حتى يوم 30 سبتمبر مع برنامج تقسيط بدون دفعة أولى وصيانة مجانية ضمان 3 سنوات.
عروض عبداللطيف جميل للتمويل هي عروض تقسيط مريح تصل مدته إلى 5 سنوات.
عروض فورد الناغي اليوم الوطني ال 91 هي عروض تقسيط بدون دفعة أولى أو رسوم إدارية ضمان 5 سنوات، وصيانة 3 سنوات وذلك بدون هامش ربح.
عروض الوعلان للسيارات هي مجموعة سيارات بالتقسيط وبدون رسوم تمويل أو إدارة أو حتى دفعة أولى مع ضمان وصيانة مجانية وخدمة مساعدة على الطريق لمدة 5 سنوات.

اقرأ أيضا  «المصلحة» تدرس تحريك سعر «الضريبة العقارية» حال تعديل «الإيجارات القديم»

كيفية الحصول علي كود خصم من أشهر متاجر في السعودية

كود خصم على اكسبريس BRKTLN
كود خصم ماكس فاشون MW707

كود خصم سيفي في اليوم الوطني السعودي

كود خصم سيفي SV782

الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »
بقلم محمد مجدي

محمد مجدي يعمل محرر صحفي في جريدة المال منذ عام 2008 ، في قسم اقتصاد واسواق، ومندوب الجريدة في وزارة التموين والتجارة الداخلية، بالاضافة الي ملف سيناء، وهو خريج المعهد العالي للإعلام وفنون الإتصال قسم صحافة .

ملف الكاتب محمد مجدي

اقرأ أيضاً

خبير: المالية توسع قاعدة الخضوع الضريبي للأطباء والأخصائيين العاملين لحسابهم لدى المستشفيات

شريف عمر 5:42 م, الخميس, 23 سبتمبر 21

أسعار حديد عز اليوم في الأسواق المصرية 23-9-2021 والطن يواصل الاستقرار

عمر سالم 5:01 م, الخميس, 23 سبتمبر 21

الصحة والتضامن الاجتماعي تبحثان التعاون لدعم منظومة الرعاية الاجتماعية للمواطنين

المرسي عزت 3:04 م, الخميس, 23 سبتمبر 21

أسعار الذهب اليوم في مصر 23-9-2021 وعيار 21 يسجل 777 جنيها

عمر سالم 2:46 م, الخميس, 23 سبتمبر 21

تفاصيل تعليمات الشحات غتوري حول تنفيذ بعض بنود لائحة قانون الجمارك (مستند)

السيد فؤاد 2:28 م, الخميس, 23 سبتمبر 21

عروض اليوم الوطني السعودي 91 اقوى التخفيضات والخصومات قد تصل 40%

محمد مجدي 1:57 م, الخميس, 23 سبتمبر 21