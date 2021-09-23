انتهز الفرصة واحصل علي تخفيضات اليوم الوطني السعودي 91 علي جميع المنتجات

تقدم جميع شركات المملكة العربية السعودية مجموعة كبيرة من العروض والتخفيضات على جميع أنواع السلع الاستهلاكية والمنتجات والسيارات والملابس و المفروشات و الجوالات وذلك بمناسبة اليوم الوطني السعودي 2021 . تخفيضات اليوم الوطني السعودي 91 تقدم شركة عبد الله هاشم…

تقدم جميع شركات المملكة العربية السعودية مجموعة كبيرة من العروض والتخفيضات على جميع أنواع السلع الاستهلاكية والمنتجات والسيارات والملابس و المفروشات و الجوالات وذلك بمناسبة اليوم الوطني السعودي 2021 .

تخفيضات اليوم الوطني السعودي 91

تقدم شركة عبد الله هاشم سيارات هوندا عروض تقسيط بدون دفعة أولى مع صيانة تصل إلى 3 سنوات على كافة السيارات

تقدم شركة هلا السعودية بدأت عروضها على سيارات تويوتا من يوم 13 سبتمبر حتى يوم 30 سبتمبر مع برنامج تقسيط بدون دفعة أولى وصيانة مجانية ضمان 3 سنوات.

عروض عبداللطيف جميل للتمويل هي عروض تقسيط مريح تصل مدته إلى 5 سنوات.

عروض فورد الناغي اليوم الوطني ال 91 هي عروض تقسيط بدون دفعة أولى أو رسوم إدارية ضمان 5 سنوات، وصيانة 3 سنوات وذلك بدون هامش ربح.

عروض الوعلان للسيارات هي مجموعة سيارات بالتقسيط وبدون رسوم تمويل أو إدارة أو حتى دفعة أولى مع ضمان وصيانة مجانية وخدمة مساعدة على الطريق لمدة 5 سنوات.

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