ثقافة وفنون

اليوم ..العرض العالمي الأول لفيلم «من القاهرة» لهالة جلال فى مهرجان القاهرة السينمائي

ضمن مسابقة آفاق السينما العربية، تستعرض من خلاله مدينة القاهرة في محاولة لأن تسكت خوفها الخاص منها
رحاب صبحي 12:36 م, الأحد, 28 نوفمبر 21 12:36 م, الأحد, 28 نوفمبر 21

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يعرض اليوم، الفيلم الوثائقي “من القاهرة” لأول مرة عالميا ضمن مسابقة آفاق السينما العربية، التي تقام ضمن فعاليات الدورة الـ 43 لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي. “من القاهرة” هو فيلم مصري للمخرجة هالة جلال، التي تستعرض من خلاله مدينة القاهرة في محاولة لأن تسكت خوفها الخاص منها، حيث تتبع المخرجة فتاتين تعيشان في العاصمة الملوثة بالقسوة والنفور والتحرش، والاستعداد لقبول المرأة فقط في وضع المفعول به.

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الفيلم ينتمي إلى تسجيلية المعايشة، بطلته الرئيسية هي المخرجة التي تفتش في القصص وليس عنها.

ينطلق عرض الفيلم الذي تبلغ مدته 65 دقيقة، في تمام 4 مساء، بالمسرح الصغير في دار الأوبرا، ومن المقرر أن تعقبها مناقشة، فيما سيكون عرضه الثاني خلال فعاليات المهرجان غدا الاثنين، في الساعة الـ 9 مساء بقاعة إيوارت، أما العرض الأخير له خلال هذه الدورة فسيكون يوم الجمعة الموافق 3 ديسمبر في الساعة الـ 7:30، بسينما الزمالك 2.

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يشار إلى أن فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي من المقرر أن تستمر حتى يوم ٥ ديسمبر المقبل

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بقلم رحاب صبحي

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