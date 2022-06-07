اليوم.. «الخطيب» يعقد اجتماعًا مع موسيماني وشركة الكرة في الأهلي

يعقد محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة الأهلي، اجتماعًا في التاسعة مساء اليوم، عبر برنامج زووم مع بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم، والمتواجد حاليًّا في المغرب، لحضور الدورة التدريبية التي ينظمها «فيفا» هناك للمدربين الأفارقة.

وأوضح الموقع الرسمي للأهلي، أن هذا الاجتماع يأتي في حضور مجلس إدارة شركة الأهلي لكرة القدم برئاسة ياسين منصور، والكابتن حسام غالي عضو مجلس إدارة النادي، وكذلك لجنة التخطيط التي تضم كلًّا من الكابتن محسن صالح والكابتن زكريا ناصف.

ويشهد الاجتماع مناقشة العديد من الأمور المتعلقة بالفريق، والترتيبات الإدارية والفنية التي تحتاجها المرحلة المقبلة على كل المستويات.

ويستعد الأهلي لمواجهة المصري بالسلوم يوم 12 يونيو الحالي في دور الـ32 لكأس مصر، قبل أن يواجه إيسترن كومباني يوم 15 من الشهر ذاته، في المباراة المؤجلة من الجولة الـ14 للدوري المصري.