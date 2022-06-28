اليوم .. الإعلان عن تفاصيل النسخة الثانية من معرض «الأبد هو الآن»

تبدأ الآن فعاليات المؤتمر الصحفي للنسخة الثانية من معرض “الأبد هو الآن” Forever is Now الذى يقام للعام الثاني علي التوالي في منطقة هضبة الأهرامات، في الفترة من 27 أكتوبر إلي 30 نوفمبر القادم، وهو أول معرض فني دولي تم إقامته منذ 4500 عاما في منطقة الاهرامات بالجيزة.

يقام المؤتمر تحت رعاية وزارتى السياحة والآثار والخارجية،واللجنة الوطنية المصرية لمنظمة اليونسكو، وهيئة تنشيط السياحة،وبحضور نادين عبد الغفار مؤسسة ارت دي ايجيبت،و سيد العبسي أمين مساعد اللجنة الوطنية باليونسكو ، والدكتور شريف صلاح السيد أخصائي برنامج الثقافة باللجنة الوطنية لليونسكو، والسفير عمر سليم مساعد وزير الخارجية للعلاقات الثقافية ، والدكتور احمد عبيد مساعد وزير السياحة والاثار لقطاع مكتب الوزير، وعمرو القاضي الرئيس التنفيذي للهيئة العامة لتنشيط السياحة ، إضافة إلى الفنان الكبير حسين فهمى رئيس مهرجان القاهرة السينمائي الدولي والفنان أمير المصري.

وسيتم الاعلان عن الفنانين المشاركين حتي الآن المعرض، والدول التي يتم التواصل معها خلال الفترة القادمة، والهدف من المعرض هذا العام، وسبب إقامته للعام الثاني بمنطقة هضبة الأهرامات، والاعلان أن الطبعة الثانية من المعرض الدولي “الأبد هو الآن” ستأتي تكريمًا للبيئة والجمهور والمستقبل.