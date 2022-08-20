اليوم.. اختتام مهرجان المانجو فى دورته الأولى بالإسماعيلية

أكد علي العكرمي سكرتير شعبة الخضر والفاكهة في الإسماعيلية، أن اليوم سيشهد ختام مهرجان المانجو في الإسماعيلية لأول مرة تتم على أرض المحافظة الذي استمر أمس واليوم وسط إقبال جماهيري كبير وذلك لشراء المانجو من المحافظة الأشهر علي الإطلاق مع توفير 4 شوادر لتلبية وتوفير “ملكة الفواكه” لزوار المهرجان.

وأضاف العكرمي أن المهرجان يشهد توافد المئات من التجار، فضلا عن الزوار، مشيرا إلى أنه تم تحديد 4 مواقع لهذه الشوادر وهي أمام مبني المحافظة الجديد وأمام منطقة الغابة علي الطريق الدائري وأمام نادي الفيروز وأمام محطة القطار الرئيسية، لافتا إلى أن المهرجان تم بالتعاون بين التجار والمحافظة.

وكشف العكرمي أن يتم اعتماد سعر الجملة اليومي للمانجو فعلي سبيل المثال يتم بيع كيلو المانجو العويسي بسعر 30 جنيها اليوم وهو نفس سعر سوق الجملة.

ويتوافد المئات من محبى فاكهة المانجو أو ملكة الفواكه إلى محافظة الإسماعيلية التي تنظم مهرجان المانجو الموسم الحالي لأول مرة خاصة من القاهرة والجيزة والدقهلية والشرقية على منطقة مبني المحافظة القديم.

وتعد الإسماعيلية أكبر محافظة مصرية في إنتاج المانجو، كما تعد أصنافها الأجود وأسعارها ضعف باقي المحافظات، فعلي سبيل المثال سعر كيلو العويسي الإسماعيلية بـ 55 جنيها للمستهلك في القاهرة، بينما يباع العويس الأصغر حجما حاليا بـ25 جنيها من محافظات أخرى.

يذكر أن اللواء شريف فهمي بشارة، محافظ الإسماعيلية، أعلن اليوم عن انطلاق مهرجان المانجو الإسمعلاوي، في نسخته الأولى، منذ إنشاء مدينة الإسماعيلية عام 1862، اليوم الجمعة، ويستمر على مدار يومين.

وقال منظموا المهرجان إنه تم توفير وسائل انتقال للزوار وأماكن انطلاق وتواجد مهرجان المانجو، حيث يتم الاستعانة بالسيارات في نقل الوفود.

يذكر أن احتفالات المهرجان ستنطلق اليوم من أمام مبني المحافظة القديم بشارع محمد علي، والحضور للعامة مجانا حيث ينطلق موكب الاحتفالات اتجاه نادي الجولف، ثم الحدائق المفتوحة، ولجميع الوافدين بسيارتهم الخاصة يمكن ترك السيارات في أماكن مخصصة للانتظار منها شارع النجدة.

وتباينت أسعار المانجو بسوق العبور كالتالي، حيث سجل كيلو المانجو النعومي ما بين 12.5 جنيه إلى 13 جنيها والمانجو الكنت إلى ما بين 14 إلى 15 جنيها.

وأوضح التجار أن سعر كيلو المانجو التومي 15 جنيها والمانجو الشيلي ما بين 13 جنيها إلي 15 جنيها، والمانجو R2 بـ22 جنيها إلى 23 جنيها والمانجو الياسمينا قفزت إلى 26 جنيها والمانجو الزبدية من 8 جنيهات إلى 10 جنيهات والمانجو الأوستين 13 إلى 15 جنيها والمانجو العويس إسماعيلاوي 30 جنيها ومانجو عويس إدكو 25 جنيها ومانجو عويسي فيومي 17 جنيها.

وجاءت فكرة المهرجان عقب نجاح مهرجان الربيع وأميرات الفراولة وبدأت استعدادات المحافظة الفورية بالتنسيق نحو إصدار النسخة الأولى من مهرجان المانجو.

وتم الإعداد لملف مهرجان الإسماعيلية للمانجو باشتراك عدة جهات وبالتعاون مع رابطة منتجي المانجو والغرفة التجارية بالإسماعيلية تحت رعاية وإشراف محافظ الإسماعيلية لتحقيق الاستفادة الكاملة في تنظيم فعاليات المهرجان.

ويهدف المهرجان إلى تسويق منتج المانجو والترويج لمحافظة الإسماعيلية سياحيا وفتح آفاق استثمارية جديدة.