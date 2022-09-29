اليوم .. اختتام فعاليات «بروجكت بلازا لتحول الطاقة في الشرق الأوسط» بدبى

تختتم اليوم فعاليات «بروجكت بلازا لتحول الطاقة في الشرق الأوسط» الذى تقيمه الوكالة الكورية للترويج للتجارة والاستثمار “كوترا” في مركز دبي التجاري العالمي من أجل البحث عن فرص لمشاركة الشركات الكورية الجنوبية في مشروعات الطاقة في الشرق الأوسط، بحسب وكالة يونهاب.

ويهدف الحدث الذي انطاق يوم 27 سبتمبر الجارى إلى البحث عن فرص للمشاركة في مشروعات جديدة وسط تحركات الشرق الأوسط تجاه تحول الطاقة، من خلال منفذ كوريا الجنوبية في معرض دبي للطاقة الشمسية لعام 2022 (WETEX 2022).

وفي ندوة تحول الطاقة التى عقدت أول أمس الثلاثاء، قدم مسؤولون في شركة بترول أبو ظبي الوطنية (ADNOC) ووزارة الطاقة والبنية التحتية الإماراتية اتجاهات تحول الطاقة باستخدام الهيدروجين والطاقة المتجددة في الشرق الأوسط، وفرص المشروعات الخضراء الكبرى لحوالي 100 رجل أعمال كوريين جنوبيين في مجال الطاقة.

وتقوم كوترا بتشغيل منفذ كوريا الجنوبية في معرض WETEX 2022 الذى يستمر لمدة 3 أيام من أجل دعم فوز الشركات الكورية الجنوبية بمشروعات في تحول الطاقة في الشرق الأوسط.

وخلال المعرض، تناقش 32 شركة مبتكرة كورية في قطاعات الطاقة – مثل الهيدروجين والطاقة المتجددة والتكنولوجيا البيئية – مع المشترين في الشرق الأوسط، مشروعا مشتركا لصناعة الهيدروجين ومشروع البنية التحتية للهيدروجين الأخضر القائم على مجمع الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، بالإضافة إلى سبل الفوز بشكل مشترك بمشاريع صديقة للبيئة في الشرق الأوسط.

وقال يانغ كي-مو، رئيس مكتب كوترا في منطقة الشرق الإوسط، إن منطقة الشرق الأوسط تهتم بشكل كبير بالتحول إلى الطاقة النظيفة حيث تمت استضافة مؤتمر الأمم المتحدة للتغير المناخي للعام الثاني على التوالي.