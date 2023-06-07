اليوم .. إيهاب توفيق يحيي حفلا غنائيا بالقاهرة

يحي النجم ايهاب توفيق مساء اليوم الأربعاء حفلا غنائيا باحدى فنادق القاهرة الكبرة بمنطقة وسط البلد بكورنيش النيل ، بعد عودته من لبنان مؤخرا وأحياؤه حفلين ناجحين بها في بداية موسم الصيف الحالي لعام 2023 .

ويقدم ايهاب توفيق في حفل اليوم أشهر أغنياته القديمة التي أحبها الجمهور منه في مشواره الغنائي الذي بدأه عام 90 حتى الآن منها ، سحراني ، الله عليك ياسيدي ، عدى الليل ، سامحني ، تترجا فيا ، ليه الخصام ، عامل عاملة ، الأيام الحلوة ، أكتر من كده ايه وغيرها .

كما يقدم بعض أغنياته الجديدة التي قام بطرحها السنتين الأخيريتين للجمهور والتي لاقت استماعا جيدا منها ، انت اختياري ، ليكي عندي ، والأخيرة تعاون فيها مع الشاعر تامر حسين والملحن عزيز الشافعي والموزع الموسيقي وسام عبد المنعم .

يذكر أن ايهاب توفيق أحيا اليومين الماضيين حفلات ناجحة بلبنان تنظيم ” عكنان” للحفلات وتفاعل معه الجمهور اللبناني واستقبلوه بحفاوة كبيرة منذ وصوله مطار لبنان .