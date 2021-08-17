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اليوم… إعلان نتيجة الثانوية العامة 2021 بالاسم ورقم الجلوس

يعلن وزيرا التربية والتعليم، والتعليم العالي نتيجة الثانوية العامة 2021 ، والمؤشرات الأولية لتنسيق الجامعات
جهاد سالم 2:04 ص, الثلاثاء, 17 أغسطس 21 2:04 ص, الثلاثاء, 17 أغسطس 21

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يعلن الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، ظهر اليوم نتيجة الثانوية العامة 2021.

اليوم.. إعلان نتيجة الثانوية العامة 2021

ويعقد وزير التربية والتعليم، والتعليم التعليم العالي ، مؤتمر إعلان نتيجة الثانوية العامة 2021 في الساعة الواحدة ظهرا.

ويتضمن المؤتمر إعلان قائمة الأوائل بالثانوية العامة ، ونسب النجاح الكلي ، ونسب النجاح بالقسم العلمي والقسم الأدبي.

كما يتضمن المؤتمر الإعلان عن شرائح المجاميع التي حصل عليها طلاب الصف الثالث الثانوي 2021.

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ويعقب إعلان نتيجة الثانوية العامة 2021 اليوم ، إعلان وزير التعليم العالي والبحث العلمي عن مؤشرات تنسيق الجامعات.

وستقوم وزارة التربية والتعليم بالبث المباشر لمؤتمر إعلان نتيجة الثانوية العامة 2021، عبر صفحتها الرسمية على اليوتيوب.

كما سينقل التلفزيون المصري ، بثا مباشر لمؤتمر إعلان نتيجة الثانوية العامة 2021.

موقع وزارة التربية والتعليم للاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة 2021

وسيتم اتاحت نتيجة الثانوية العامة 2021 ، على الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم ، مساء اليوم.

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وستقوم وزارة التربية والتعليم بإرسال نتيجة الثانوية العامة 2021 للمديريات التعليمية في كل محافظة، لإعلانها في المدارس غدا .

رابط نتيجة الثانوية العامة 2021

ويمكن للطلاب الحصول على نتيجة الثانوية العامة 2021 بالاسم ورقم الجلوس من جميع المحافظات عبر الموقع الإلكتروني لوزارة التربية والتعليم على الرابط التالي :https://g12.emis.gov.eg/

الاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة 2021 بالاسم ورقم الجلوس


ويمكن للطلاب من كل محافظات الجمهورية الحصول علي نتيجة الثانوية العامة 2021، بالدرجات التفصيلية عن طريق الاسم ورقم الجلوس وكود الطالب.

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جدير بالذكر أن الثانوية العامة 2021 ، تعد أول مخرجات تطوير التعليم الثانوي الجديد الذي بدأته وزارة التعليم مع الدفعة الحالية ما أطلق عليها إعلامياً ” دفعة التابلت”.

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بقلم جهاد سالم

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