اليوم..إزاحة الستار عن تمثال لجمال عبدالناصر في روسيا

متابعات قال الدكتور حسين الشافعي رئيس المؤسسة المصرية الروسية للثقافة والعلوم إنه سيتم اليوم الجمعة إزاحة الستار عن التمثال البرونزي النصفي للرئيس الراحل جمال عبدالناصر، من أعمال الفنان أسامة السروى، بسانت بطرسبورج بروسيا وذلك في احتفالية تنظمها المؤسسة احتفالا بمئوية…

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قال الدكتور حسين الشافعي رئيس المؤسسة المصرية الروسية للثقافة والعلوم إنه سيتم اليوم الجمعة إزاحة الستار عن التمثال البرونزي النصفي للرئيس الراحل جمال عبدالناصر، من أعمال الفنان أسامة السروى، بسانت بطرسبورج بروسيا وذلك في احتفالية تنظمها المؤسسة احتفالا بمئوية الرئيس جمال عبدالناصر.

وأضاف، في بيان أصدرته المؤسسة الخميس أنه يشارك في الاحتفالية على رأس وفد مصري يضم نخبة من الشخصيات من بينهم عبدالحكيم جمال عبدالناصر، نجل الزعيم الراحل، والمهندس صبري العشماوي رئيس جمعية بناة السد العالي والمهندس أحمد بهاء الدين شعبان رئيس الحزب الاشتراكي المصري إلى جانب السفير المصري بروسيا ومجموعة من السفراء العرب وأساتذة معاهد الاستشراق، مشيرا إلى أنه سيتم على هامش الاحتفالية عقد ندوة دولية عن الزعيم جمال عبدالناصر.

وأكد رئيس المؤسسة المصرية الروسية للثقافة والعلوم أن المؤسسة نظمت العديد من الفعاليات في مصر احتفالا بمئوية جمال عبدالناصر، ومنها المؤتمر الدولي الثالث للتواصل الثقافي العربي الروسي يوم 28 يناير الماضي بدار الوثائق القومية بالفسطاط، إلى جانب إصدار مجموعة من الكتب المهمة، منها: «عبدالناصر مثقفًا، أغنية لعبدالناصر، ناصريون؟، ناصر باللغة الروسية، ناصر ومذكرات كمال رفعت، رواية أرض الميعاد»، كما أصدرت كتبا باللغة الروسية عنه بالتعاون مع المركز العربي الروسي للثقافة بمدينة سانت بطرسبورج والمكتبة الوطنية بها.