اليوم.. أول انتخابات لشعبة النقل الدولى بغرفة الإسكندرية منذ 8 سنوات

السيد فؤاد بدأ منذ قليل إجراء انتخابات لاختيار أعضاء شعبة خدمات النقل الدولى "بغرفة تجارة الإسكندرية "إيفا" وذلك بعد أن منحت الغرفة أعضاء الشعبة قرابة الشهر كفرصة للتقدم بأوراقهم للترشح.ووفقا للحصر الذى قامت به "المال" خلال عملية الانتخابات فإن المتقدمين لإنتخابات شعبة خدمات النقل الدولي و

السيد فؤاد



بدأ منذ قليل إجراء انتخابات لاختيار أعضاء شعبة خدمات النقل الدولى “بغرفة تجارة الإسكندرية “إيفا” وذلك بعد أن منحت الغرفة أعضاء الشعبة قرابة الشهر كفرصة للتقدم بأوراقهم للترشح.

ووفقا للحصر الذى قامت به “المال” خلال عملية الانتخابات فإن المتقدمين لإنتخابات شعبة خدمات النقل الدولي وصل عددهم 14 مترشحا ضمت قائمة واحدة تضم 10 مرشحين و4 مرشحين خارج القائمة.

وضمت القائمة الوحيدة المتقدمة وتحمل اسم “المستقبل” كلا من المهندس مدحت القاضى الرئيس السابق للشعبة، وأحمد العنتبلي، وخالد صبري، شريف الديواني، أميرة شوقي، عمرو عبدالعال، طارق أبو النور، عصام الشاذلي، شرين الحكيم ، أحمد عبدالجواد.

أما المتقدمون للترشح من خارج القائمة فضمت أحمد مصطفى نائب رئيس منظمة الفياتا العالمية، رانيا مصطفى، شريف الفيل، صلاح الصادق.

وبذلك يكون قد خرج من المنافسة كل من عبدالعال على الذى كان يشغل نائب رئيس الشعبة، وأيمن الشيخ النائب الثاني وعبداللطيف عبدالمنعم عضو مجلس الإدارة السابق.

وتعد تلك الانتخابات هى الأهم بالنسبة للشعبة والتي لم تجري انتخاباتها منذ 8 سنوات، حيث انتهت مدة المجلس الماضي بعد 5 سنوات، وتم تشكيل لجنة تيسير أعمال ضمت 5 أعضاء من مجلس الإدارة.

ومن أهم التحديات التى تواجه المجلس الجديد هى غنشاء شعبة عامة لمرحلي البضائع بالغرفة.