«اليوريا» تقود أبو قير للأسمدة إلى أداء مالى قوي ..وبنوك استثمار تبدأ رفع تقييمات السهم

«نتائج استثنائية وقياسية».. بهذه الكلمات لخصت وحدات بحوث فى بنوك استثمار كبرى رؤيتها لنتائج أعمال التسعة شهور الأولى من العام المالى الحالى 2022-2021 لشركة أبو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية.

وترى وحدات البحوث أن الشركة استفادت بقوة من ارتفاع أسعار اليوريا إلى مستويات تاريخية، إلى جانب قدرتها على السيطرة على التكاليف التشغيلية وإدارة محفظتها المالية بكفاءة.

وقالت الوحدات إن نتائج أعمال الربع الثالث عززت بشكل خاص نتائج أعمال التسعة شهور والتى ارتفعت فيها الأرباح والمبيعات إلى مستويات تاريخية.

ومع نتائج الأعمال الأخيرة للشركة، بدأت بعض وحدات البحوث بالفعل فى رفع القيمة العادلة للسهم إلى مستويات تخطت 30 جنيهاً، مع توصيات شرائية، مع عزم وحدات بحوث أخرى فى مراجعة تقييم السهم ليعكس الأداء الإيجابى الأخير.

وأظهرت نتائج الأعمال غير المدققة لشركة أبو قير للأسمدة تحقيق إيردات نشاط بقيمة 12.04 مليار جنيه، خلال التسعة شهور الأولى من العام المالى الحالى 2021-2022، مقابل 6.30 مليار عن الفترة المماثلة، بزيادة %91.

وكشفت عن تحقيق الشركة صافى ربح بعد الضريبة بقيمة 6.96 مليار جنيه خلال الفترة المذكورة مقابل 2.445 مليار، بزيادة %185.

وعلى صعيد الربع الثالث من العام المالى الحالى 2022/2021، سجلت الشركة صافى ربح قدره 3.76 مليار جنيه بزيادة %295 أساس سنوي، كما ارتفعت الإيرادات بنسبة %155 لتصل إلى 5.8 مليار جنيه .

وقالت إدارة الشركة فى تعليق على نتائج الأعمال إن إيرادات التسعة شهور جات بزيادة عن المخطط بنحو %152 كما أن الأرباح زادت عن المخطط بنحو %461.

وأرجعت الإدارة زيادة الأرباح إلى حزمة من العوامل تمثلت فى استمرارية تشغيل المصانع بكامل طاقتها الإنتاجية، وتحسن أسعار التصدير وخفض تكلفة التشغيل وضغط المصروفات.

وشملت العوامل التسويق الجيد للمنتجات والحصول على أفضل الأسعار مع فتح أسواق جديدة، بالإضافة إلى السياسة البيعية والتسويقية المرنة بالطريقة الاقتصادية التى تنتهجها الشركة لتحقيق أفضل النتائج، مع إدارة المحفظة المالية بشكل جيد.

وأوضحت أن الفترة المذكورة قد شهدت صدور قرار بتحديد سعر الغاز الطبيعى المورد للأنشطة الصناعية ومنها الأسمدة ليصبح 5.75 دولار للمليون وحدة حرارية بدلا من 4.50 دولار اعتبارا من 1 نوفمبر الماضى.

وأشارت إدارة الشركة إلى صدور قرار مجلس الوزراء فى نوفمبر الماضى بالموافقة على رفع سعر توريد طن الأسمدة الأزوتية المدعمة “يوريا ونترات” إلى 4500-4400 جنيه بدلا من 3000-2900.

انخفاض التكاليف

من جانبها، قالت وحدة بحوث بنك الاستثمار “بلتون” إن الشركة سجلت زيادة فى الأرباح بمقدار 2.94 مرة خلال الربع الثالث من العام المالى الحالى (2022-2021) نتيجة لارتفاع أسعار اليوريا.

وأوضحت “بلتون” أن ربحية الفترة المذكورة تعكس الزيادة فى عائد المبيعات بنسبة %155 نتيجة ارتفاع أسعار اليوريا العالمية وأسعار بيع حصص السوق المحلية، مما أدى إلى تعزيز هامش الربح الإجمالي بنسبة 22 نقطة على أساس سنوى ليصل إلى %70.

أما السبب الثانى فيتضمن انخفاض تكاليف التشغيل، مما أدى إلى ارتفاع الأرباح المعلنة عن الربع الثالث بنسبة 97٪ نتيجة ارتفاع إجمالى الربح (بزيادة 73٪ على أساس ربع سنوي) وبذلك تصل أرباح 9 شهور إلى 7 مليارات جنيه (بنمو %185 على أساس سنوى).

وذكرت “بلتون” أن إيرادات الربع الثالث ارتفعت بنسبة %155 مدفوعة بنمو قدره 131٪ فى أسعار اليوريا العالمية، إلى جانب زيادة سعر بيع الحصة المحلية من 3000 إلى 4500 جنيه للطن.

فى المقابل، نمت الإيرادات %61 على أساس ربع سنوى نتيجة ارتفاع سعر بيع الحصة المحلية الذى انعكس بالكامل فى الربع الثالث على عكس الربع السابق له الذى استفاد من الزيادة التى بدأت فقط منذ 19 نوفمبر .

وأوضحت أن التخفيض الأخير لقيمة الجنيه دعم جزئيا خطة أبو قير للأسمدة وبذلك وصلت إيرادات الـ 9 شهور من 2022/2021 إلى 12 مليار جنيه بنمو %91 على أساس سنوي.

وقالت إن إجمالى الربح ارتفع بمقدار 2.72 مرة خلال الربع الثالث على أساس سنوى إلى 4 مليارات جنيه على خلفية ارتفاع المبيعات، والتوسع الملحوظ فى هامش الربح الإجمالى الذى زاد إلى %70 ما يعادل 22 نقطة على أساس سنوى (4.6 نقطة على أساس ربع سنوي).

وترى “بلتون” أن اتساع الهامش قد عكس ارتفاع أسعار البيع العالمية مع تثبيت تكلفة الغاز الطبيعى عند 5.75 دولار للمليون وحدة حرارية.

وأشارت إلى أن إجمالى ربح الـ 9 شهور 2022/2021 ارتفع إلى 8 مليارات جنيه (بزيادة %200 على أساس سنوي)، بهامش ربح %66 (بزيادة 24 نقطة على أساس سنوي).

وحددت “بلتون” القيمة العادلة لسعر سهم أبو قير للأسمدة عند 29.65 جنيه، مع توصية بالشراء، علما بأن السهم يتداول على شاشات البورصة حاليا بالقرب من 27 جنيها.

رفع التقييم

وقالت وحدة بحوث بنك الاستثمار “نعيم” إن شركة أبو قير للأسمدة حققت نتائج قوية غير مسبوقة مدفوعة مرة أخرى بذروة أسعار اليوريا.

ورفعت وحدة البحوث القيمة العادلة لسهم الشركة من 33 إلى 38.2 جنيه، مع توصية بالشراء مع الأخذ فى الاعتبار ارتفاع أسعار البيع، واحتمالية حدوث أى تغيير فى معادلة تسعير الغاز بدءًا من السنة المالية 2023-2022.

وأوضحت أن عملية تقييم السهم قد تم بناؤها على نموذج التدفقات النقدية المخصومة لمدة 5 سنوات، ونموذج السعر إلى العائد، مع تخصيص أوزان متساوية لكل طريقة تقييم.

وأشارت إلى أن التقييم المعدل يأخذ عدة اعتبارات أهمها ارتفاع أسعار اليوريا خلال فترة التنبؤ؛ والذى يُفترض أن يسجل 520 دولارًا للطن فى السنة المالية 2023 و390 دولارًا فى السنة المالية 2024.

ويفترض تقييم “نعيم” أيضًا أن ارتفاع أسعار النترات والأسمدة السائلة الأخرى خلال فترة التنبؤ، كما يأخذ التقييم تقديرات التغيير فى الآلية التى سيتم عليها احتساب تكاليف الغاز بدءًا من السنة المالية 2023.

وتقدر “نعيم” أسعار الغاز بمبلغ 7.2 دولار للمليون وحدة حرارية بريطانية فى السنة المالية 2023، و5.9 دولار فى السنة المالية 2024.

وأوضحت أن الشركة حققت زيادة فى الإيرادات خلال الربع الثالث بنسبة 61.5٪ على أساس ربع سنوي، و155.5٪ سنويًا، متجاوزة بكثير التوقعات البالغة 3.769 مليار جنيه بفضل أحجام الصادرات القوية وارتفاع أسعار اليوريا.

وِأشارت إلى أن الشركة حققت نموا فى الأرباح بلغ %96.8 على أساس ربع سنوي، و%296.8 على أساس سنوي؛ متجاوزة التقديرات البالغة 1.82 مليار جنيه مدفوعة بقفزة الصادرات وتداول اليوريا المصدرة بعلاوة 200٪ أعلى من السعر المحلي.

وقالت إن هامش الربح الإجمالى ارتفع بنسبة 70.2 خلال الربع الثالث بتحسن 4.6 نقطة على أساس ربع سنوي، و23.2 نقطة على أساس سنوى متجاوزًا التقديرات البالغة %60.7 للربع.

وذكرت أن الشركة سجلت تدفقات نقدية بقيمة 4.48 مليار جنيه فى الربع الثالث مقابل 994.2 مليون فى الربع الثاني، و10.9 مليون فى الربع الأول من العام المالي.

وقالت “نعيم” إن الشركة سجلت نتائج قوية مع تحقيق ربح نقدى جيد (للطن) إلى جانب قدرتها الحفاظ على تكاليف التشغيل كما هي.

وأوضحت “نعيم” أن صادرات الشركة المنفذة بأسعار السوق الحرة عادة ما تكون ذات قيمة وتمثل نحو %45 من إجمالى الأحجام المباعة.

وتوقعت أن يكون لدى الشركة مخزون متراكم مرحل من أرباع سابقة وبالتالى ستستفيد من فروق الأسعار التى تصل إلى %200 بين الصادرات والسعر المحلى (تم تحديد سعر الطن عند 281 دولارا كحد أقصى خلال الربع).

وذكرت “نعيم” أنه تم تحديد سعر التوريد المحلى للحكومة (%55 من إجمالى المبيعات) عند 4500 جنيه للطن.

وأوضحت أن أحجام الصادرات التى انخفضت خلال الربع الثانى من السنة المالية الحالية بسبب ارتفاع حصة التوريد للدولة من المرجح أنها تحسنت بشكل ملحوظ اعتبارًا من ينايرالماضى، أى الربع الثالث.

نظرة إيجابية للأرباح

وتوقعت استمرار زخم الأرباح القوى فى الربع الرابع من السنة المالية الحالية رغم تراجع الحجم المتوقع (بسبب البدء فى علميات الصيانة بالشركة) لكن سيقابله ارتفاع إضافى فى سعر اليوريا.

يذكر أن “أبو قير” للأسمدة بدأت أعمال الصيانة المخططة لمصنع أبو قير3 يوم 7 مايو الحالي، وتستمر لمدة 30 يوما، بحسب إفصاح الشركة للبورصة.

وأكدت أن نظرتها العامة للأرباح على المدى القريب لا تزال إيجابية نتيجة عدة عوامل أهمها ارتفاع أسعار اليوريا بنسبة %15 على أساس ربع سنوي، بمتوسط970 دولارا للطن رغم التراجع المتوقع فى الأحجام مع قيام الشركة بوقف خطوط الإنتاج نتيجة أعمال الصيانة الدورية.

وترى أن النظرة الإيجابية للأرباح على المدى المتوسط ترجع إلى خطة الشركة لتوسيع خط إنتاج اليوريا ما سيزيد الطاقة الإنتاجية اليومية من 1925 طناً إلى 2370 طناً.

وتبلغ تكلفة الاستثمار للمشروع بين 90-80 مليون دولار ممولة بنسبة 100٪ من القروض، وبالفعل تم اختيار بنك الكويت الوطنى كمستشار مالى للعملية.

وقالت إن الشركة لديها خطط استثمارية أخرى منها مشروع حامض الفوسفوريك ومشروع الميثانول المشترك مع الحكومة وكلاهما يتوقع أن يؤدى إلى قيمة كبيرة على المدى الطويل.

محفزات ومخاطر

وحددت “نعيم” المحفزات الإيجابية للشركة فى عدة نقاط تمثلت فى ارتفاع أسعار اليوريا، والذى ترجح أن يبلغ متوسطه 431 دولارًا للطن فى الفترة المتوقعة من 2022-2026.

وتتضمن المحفزات أيضا رفع الدعم عن اليوريا المباعة محليا تماشيا مع برنامج الحكومة للإصلاح الاقتصادي، والذى من شأنه أن يقلل فجوة %78 مع أسعار السوق الحرة.

وشملت المحفزات أيضا زيادة نسبة التصدير إلى أكثر من 45٪ اذ سيكون لدى الحكومة بدلاً من ذلك مصادر إضافية لليوريا تؤمن حصتها للتوريد المحلي.

أيضا مشروع الميثانول المقترح حديثًا بمليارى دولار (مع امتلاك البنك الأهلى الكويتى لحوالى 30٪) يمكن أن يضيف قيمة كبيرة للمساهمين على المدى الطويل.

وأشارت إلى أن من ضمن المحفزات الإيجابية احتمال إدراج سهم الشركة ضمن مؤشر”MSCI “ للأسواق الناشئة.

وسلطت “نعيم” الضوء على أهم المخاطر التى قد تواجهها أبو قير للأسمدة تمثلت فى حدوث فائض فى العرض العالمى من اليوريا والذى بدوره سيكون مدمرا لقيمة الشركة إذ أن هوامش الربحية معرضة بشدة لتسعير المنتجات.

وترى أن أى قيود على الصادرات ستؤدى إلى تآكل الهامش والتدفقات النقدية، كما أن المزيد من الارتفاع فى قيمة الجنيه يعد عاملا سلبيا إذ أن الشركة تصدر ما بين -45 %60 من مبيعاتها للخارج.

نمو عن التوقعات

وترى وحدة بحوث بنك الاستثمار “برايم” أن “أبوقير” حققت قفزة هائلة فى صافى الربح ليصل إلى 3.7 مليار جنيه خلال الربع الثالث (مرتفعا بنحو %10 عن التوقعات).

وأوضحت أن أبو قير للأسمدة شهدت ربعا تاريخيا بفضل نمو بمقدار 61% على أساس ربع سنوى فى الإيرادات البالغة 5.8 مليار جنيه (ارتفعت 2% عن التوقعات) إلى جانب تحسن بمقدار 4.6 نقطة مئوية فى هامش مجمل الربح.

وذكرت “برايم” أن أسباب هذا الربع التاريخى تتمثل فى ارتفاع أسعار اليوريا، فضلا عن ارتفاع أسعار اليوريا المحلية المدعومة.

وتفترض “برايم” أن القفزة القوية فى صافى الأرباح يمكن أن تتضمن جزئيا بعض الأحداث غير التشغيلية (أرباح فروق سعر الصرف على سبيل المثال).

وقالت إن أداء أبو قير للأسمدة خلال 9 شهور 2022/2021 أدى إلى تحقيقها أرباح صافية قدرها 6.9 مليار جنيه (بزيادة %185 على أساس سنوي).

ولفتت إلى أن نتائج الأعمال عن الـ 9 شهور تؤكد أن الشركة فى طريقها لتخطى المستهدف السابق الخاص ببحوث برايم لعام 2022/2021 بأكلمه والبالغ 7.1 مليار جنيه.

وأكدت أن سهم أبو قير للأسمدة كان ضمن واحد من 15 سهما قمنا باختيارها فى تقرير الإستراتيجية الخاصة بعام 2022 والذى نشر مطلع العام الجاري.

وأضافت: “بالتالى سنقوم بمراجعة السعر المستهدف خلال 12 شهرا المحدد سابقاً عند 31 جنيها فى ضوء ارباح الربع الثالث 2022/2021 الأفضل بكثير من المتوقع”.

ارتفاع هوامش الربحية

وقالت وحدة بحوث “مباشر” لتداول الأوراق المالية إن “أبوقير” سجلت زيادة بنسبة %185 فى صافى أرباح الـ 9 شهور لتصل إلى 6.96 مليار جنيه، مقارنة مع 2.44 مليار جنيه فى الفترة نفسها من العام المالى 2020/2021.

وأرجعت “مباشر” الزيادة بشكل أساسى إلى نمو مجمل الربح 3 أضعاف إلى 7.97 مليار جنيه مقارنة مع 2.66 مليار جنيه فى الفترة نفسها من العام المالى 2020/2021 مع ارتفاع هامش مجمل الربح من 42.2 إلى %66.2.

وذكرت أن الزيادة فى مجمل الربح جاءت نتيجة ارتفاع الإيرادات بنسبة 91٪ لتسجل 12.04 مليار جنيه مقابل 6.3 مليار وهو يرجع بشكل أساسى إلى ارتفاع أسعار اليوريا العالمية.

وعلى صعيد الربع الثالث من العام المالى الحالى 2022/2021 قالت “مباشر” إن الشركة سجلت صافى ربح قدره 3.76 مليار جنيه، وإيرادات 5.79 مليار مدفوعة بارتفاع أسعار اليوريا.

وذكرت أن مجمل الربح ارتفع بنسبة %281.6 إلى 4.07 مليار جنيه فى الربع الثالث من العام المالى 2022/2021 مقابل 1.067 مليار مع هامش مجمل ربح بنسبة %70.2 مقابل %47 فى الفترة المقارنة.

وأشارت “مباشر” إلى أن سهم أبو قير للأسمدة يتداول حاليا عند مضاعف ربحية 5.3 مرة وفقًا لسعر السوق الحالية وقت صدور التقرير عند 28.29 جنيه للسهم.

◗❙بلتون: هامش الربح الإجمالى يقفز %70 بالربع الثالث ليعكس أسعار البيع العالمية

◗❙مباشر:الورقة تتداول بمضاعف ربحية 5.3 مرة.. ومجمل الربح ارتفع 3 أضعا

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