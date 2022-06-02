اليورو يوقف موجة خسائر.. والفرنك السويسري يصعد بسبب التضخم

ارتفع سعر العملة الأوروبية الموحدة “اليورو” والين الياباني خلال تعاملات اليوم الخميس في تحول عن موجة خسائر تكبدتها العملتان في الآونة الأخيرة مقابل الدولار، ووصل الفرنك السويسري لأعلى مستوى في شهر أمام اليورو بعد أن صعد التضخم في سويسرا لأعلى مستوى في 14 عاما، حسبما ذكرت وكالة رويترز.

وفي التعاملات الآسيوية، ارتفع سعر الدولار لأعلى مستوى في ثلاثة أسابيع مقابل الين الياباني بعد صعود خلال الليل لعائدات سندات الخزانة الأمريكية. لكن بحلول بدء التعاملات الأوروبية، تراجع الزخم الذي اكتسبه الدولار الأمريكي. واتسمت التعاملات يوم الخميس بالهدوء مع إغلاق أسواق لندن بسبب عطلة في بريطانيا.

وبحلول الساعة 0745 بتوقيت جرينتش، تراجع الدولار 0.3 % مقابل سلة من العملات المنافسة بينما صعد اليورو 0.4 % مسجلا 1.0689 دولار بعد تكبده خسائر على مدى يومين. وعكس الين تراجعه المبكر وسجل في أحدث تداولات 129.87 ين للدولار في ارتفاع طفيف خلال يوم‭ ‬الخميس.

وأظهرت بيانات هذا الأسبوع قوة أكثر من المتوقع للاقتصاد الأمريكي مما أعاد التأكيد على احتمال صموده بشكل أفضل من اقتصادات منافسة حتى مع تباطؤ الاقتصاد العالمي.

وأدت قراءة شديدة الارتفاع للتضخم في منطقة اليورو وصلت لمستويات قياسية هذا الأسبوع لزيادة الضغوط على المركزي الأوروبي الذي يعقد اجتماعا للسياسة النقدية الأسبوع المقبل من أجل التحرك لكبح زيادة الأسعار حتى وإن كان على حساب إضعاف الاقتصاد المتباطئ بالفعل.

وصعد الفرنك السويسري 0.3 بالمئة إلى 1.022 فرنك لليورو، وهو أعلى مستوى في شهر، بعد أن ارتفعت الأسعار في سويسرا لأعلى مستوى في 14 عاما خلال مايو

ومقابل الدولار، ارتفع الفرنك السويسري 0.5 % إلى 0.9576 وهو أعلى مستوى في يومين.

ولم يشهد الدولار الكندي تغيرا يذكر يوم الخميس مسجلا 1.2657 بعد أن رفع البنك المركزي الكندي يوم الأربعاء، كما كان متوقعا، أسعار الفائدة خمسين نقطة أساس وألمح إلى المزيد من تشديد السياسة النقدية في المستقبل.

وعلى الرغم من تراجع الدولار الأمريكي اليوم الخميس، لا يزال الكثير من المحللين يتوقعون تفوقه على باقي العملات إذا دعمت البيانات الاقتصادية المزيد من التعافي في عائدات سندات الخزانة الأمريكية.