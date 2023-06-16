اليورو يوسع مكاسبه ويصعد الجمعة في التعاملات الأوروبية

شهد سعر اليورو صعودًا بالسوق الأوروبية خلال تعاملات اليوم الجمعة، مقابل سلة من العملات العالمية، ليوسع مكاسبه لليوم الخامس على التوالي مقابل الدولار الأمريكي، مسجلًا أعلى مستوى فى خمسة أسابيع، على وشك تحقيق أكبر مكسب أسبوعي خلال هذا العام، بفضل البنك المركزي الأوروبي المتشدد، وآمال استمرار تقلص فجوة أسعار الفائدة بين أوروبا والولايات المتحدة.

ورفع البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة الأوروبية لأعلى مستوى منذ عام 2008، وأشارت رئيسة البنك “كريستين لاجارد” إلى وجود المزيد من الرفع فى أسعار الفائدة خلال الاجتماعات المقبلة.

تقلصت فجوة أسعار الفائدة بين أوروبا والولايات المتحدة إلى 125 نقطة، كأقل فجوة منذ مايو 2022، فى طريقها إلى المزيد من الانحسار إذا استمر البنك المركزي الأوروبي فى رفع أسعار الفائدة وتمسك مجلس الاحتياطي الفيدرالي بتوقف مسار التشديد النقدي.

وارتفع اليورو مقابل الدولار بقرابة 0.2% إلى 1.0962$ الأعلى منذ 11 مايو الماضي، من سعر افتتاح التعاملات عند 1.0944 دولار، وسجل أدنى مستوى اليوم عند 1.0935دولار.

حققت العملة الأوروبية الموحدة “اليورو” يوم الخميس ارتفاعًا بنسبة 1.1% مقابل الدولار الأمريكي، فى رابع مكسب يومي على التوالي، وبأكبر مكسب يومي منذ الأول من فبراير الماضي، بفضل نتائج اجتماع البنك المركزي الأوروبي.