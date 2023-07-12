اليورو يوسع مكاسبه لأعلى مستوى فى شهرين بفضل تعليقات ‏«الاحتياطي الفيدرالي»

صعد سعر اليورو بالسوق الأوروبية اليوم الثلاثاء مقابل سلة من العملات العالمية، ليوسع مكاسبه لليوم الرابع على التوالي مقابل الدولار الأمريكي، مسجلاً أعلى مستوى فى شهرين، بعد التداول مجدداً فوق الحاجز النفسي عند 1.1 دولار، بفضل الآمال حول استمرار الفجوة الضيقة حالياً فى أسعار الفائدة بين أوروبا والولايات المتحدة.

وتواصل العملة الأمريكية خسائرها فى سوق صرف العملات الأجنبية عقب تعليقات مسؤولي مجلس الاحتياطي الفيدرالي، والتي تضمنت الإشارة إلى اقتراب نهاية دورة التشديد النقدي فى الولايات المتحدة.

وارتفع اليورو مقابل الدولار بنسبة 0.2% إلى 1.1020دولار، وهو المستوى الأعلى منذ 8 مايو الماضي، من سعر افتتاح التعاملات عند 1.1000 دولار، وسجل أدنى مستوى اليوم عند 1.0994 دولار.

حقق اليورو يوم الإثنين ارتفاعاً بنسبة 0.3% مقابل الدولار، فى ثالث مكسب يومي على التوالي، بسبب توقعات الاحتياطي الفيدرالي للتضخم فى الولايات المتحدة، وتوالي تعليقات صانعي السياسة النقدية الأمريكية.