اليورو يواصل نزيف الخسائر ويلامس قاع شهرين مقابل الدولار الأمريكي

انخفض سعر العملة الأوروبية الموحدة “اليورو” بالسوق الأوروبية خلال تعاملات اليوم الجمعة مقابل سلة من العملات العالمية، ليعمق خسائره لليوم الرابع على التوالي مقابل الدولار الأمريكي، مسجلاً أدنى مستوى فى شهرين، حسبما ذكر موقع “إنفيستينج دوت كوم”.

وزادت عمليات شراء العملة الأمريكية كأفضل استثمار متاح، بفضل التفاؤل حول محادثات رفع سقف الديون فى الولايات المتحدة ، وتوالي البيانات الاقتصادية الإيجابية، تزامناً مع تعليقات أكثر تشدداً من مسؤولي مجلس الاحتياطي الفيدرالي.

انخفض اليورو مقابل الدولار بنسبة 0.1% إلى 1.0759$ الأدنى منذ 27 مارس الماضي، من سعر افتتاح التعاملات عند 1.0769$،وسجل أعلى مستوى اليوم عند 1.0792.

وفقد اليورو أمس الأول الخميس نسبة 0.65% مقابل الدولار، فى ثالث خسارة يومية على التوالي ،بعد بيانات إيجابية عن سوق العمل الأمريكية.

وعلى صعيد تعاملات الأسبوع الجاري، فالعملة الأوروبية الموحدة “اليورو” منخفضة حتى اللحظة بنسبة 0.8% مقابل العملة الأمريكية”الدولار” على وشك تكبد ثاني خسارة أسبوعية على التوالي، بسبب التكهنات حول أسعار الفائدة فى أوروبا والولايات المتحدة.