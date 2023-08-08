اليورو يواصل خسائره الثلاثاء بسبب الضعف الاقتصادي في أوروبا

هبط اليورو بالسوق الأوروبية يوم الثلاثاء، مقابل سلة من العملات العالمية، ليواصل خسائره لليوم الثاني على التوالي مقابل الدولار الأمريكي، بسبب الضعف الاقتصادي فى أوروبا، وانحسار احتمالات استمرار البنك المركزي الأوروبي فى مسار التشديد النقدي ورفع أسعار الفائدة، حسبما ذكر موقع إنفيستينج دوت كوم”.

وتقترب العملة الأمريكية من مستويات الذروة فى أربعة أسابيع، مع توالي التعليقات المشددة من مسؤولي مجلس الاحتياطي الفيدرالي، والتي تعزز من احتمالات وجود زيادة إضافية فى أسعار الفائدة الفيدرالية.

تراجع اليورو مقابل الدولار بنسبة 0.25% إلى 1.0977دولار، من سعر افتتاح التعاملات عند 1.1002دولار، وسجل أعلى مستوى اليوم عند 1.1005دولار.

فقد اليورو يوم الإثنين أقل من 0.1% مقابل الدولار، ليستأنف خسائره التي توقفت على مدار يومين ضمن عمليات تعافي من أدنى مستوى فى أربعة أسابيع عند 1.0912 دولارًا.