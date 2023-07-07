اليورو يواصل التعافي والأنظار على بيانات الوظائف الأمريكية

ارتفع اليورو بالسوق الأوروبية يوم الجمعة مقابل سلة من العملات العالمية، ليواصل التعافي لليوم الثاني على التوالي من أدنى مستوى فى ثلاثة أسابيع مقابل الدولار الأمريكي، حيث الرهانات القوية حول قيام البنك المركزي الأوروبي برفع أسعار الفائدة الأوروبية مرتين إضافيتين خلال يوليو وسبتمبر، حسبما ذكر موقع إنفيستينج دوت كوم.

وتتراجع مستويات العملة الأمريكية فى الوقت الحالي، قبل صدور بيانات الوظائف الجديدة فى الولايات المتحدة خلال يونيو، والتي توفر أدلة قوية حول صحة الاقتصاد الأمريكي خلال الربع الثاني من هذا العام، وتسعيراً جديداً لاحتمالات رفع أسعار الفائدة لمجلس الاحتياطي الفيدرالي هذا الشهر.

ارتفع اليورو مقابل الدولار بأكثر من 0.1% إلى 1.0900 دولار، من سعر افتتاح التعاملات عند 1.0887 دولار، وسجل أدنى مستوى اليوم عند 1.0882 دولار.

أنهي اليورو تعاملات الأمس مرتفعاً بنسبة 0.3% مقابل الدولار، فى أول مكسب فى غضون الأربعة أيام الأخيرة، بعدما سجل فى وقت سابق من التعاملات أدنى مستوى فى ثلاثة أسابيع عند 1.0833 دولار.