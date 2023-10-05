اليورو يواصل التعافي من أدنى مستوى فى 10 أشهر

ارتفع اليورو بالسوق الأوروبية يوم الخميس مقابل سلة من العملات العالمية، ليواصل التعافي لليوم الثاني على التوالي من أدنى مستوى فى عشرة أشهر مقابل الدولار الأمريكي، بفضل عمليات التصحيح وجني الأرباح، بالتزامن مع نشاط عمليات الشراء من مستويات رخيصة، حسبما ذكر موقع إنفيستينج دوت كوم.

وتراجعت مستويات العملة الأمريكية بعد بيانات مخيبة للآمال عن وظائف القطاع الخاص فى الولايات المتحدة، فى انتظار صدور المزيد من البيانات عن سوق العمل الأمريكية، والتي توفر أدلة قوية حول احتمالات رفع أسعار الفائدة الفيدرالية بنحو 25 نقطة أساس قبل نهاية هذا العام.

وارتفع اليورو مقابل الدولار بنسبة 0.25% إلى 1.0528دولار، من سعر افتتاح التعاملات عند 1.0503 دولار، وسجل أدنى مستوى اليوم عند 1.0500دولار.

حقق اليورو يوم الأربعاء ارتفاعًا بنسبة 0.4% مقابل الدولار، فى أول مكسب فى غضون الثلاثة أيام الأخيرة، ضمن عمليات التعافي من أدنى مستوى فى عشرة أشهر عند 1.0448 دولارًا.

وقالت رئيسة البنك المركزي الأوروبي “كريستين لاجارد” امس الأربعاء إن قرار رفع أسعار الفائدة فى منطقة اليورو تعتمد على توقعات التضخم وديناميكيات التضخم الأساسي بجانب قوة تأثير السياسة النقدية على الأوضاع الاقتصادية.

وأضافت لاجارد: “أن البنك المركزي الأوروبي سوف يستمر فى الاعتماد على تلك المعايير خلال الاجتماعات المقبلة، وأن استمرار أسعار الفائدة عند مستويات مقيدة لفترة أطول ضرورية”.

ولا تزال الأسواق تستبعد حتى الآن قيام البنك المركزي الأوروبي بإجراء أي زيادات إضافية فى أسعار الفائدة الأوروبية، خاصة بعد بيانات التضخم الأخيرة فى أوروبا، والتي سجلت أقل وتيرة ارتفاع فى نحو عامين.