اليورو يواصل التعافي استنادا إلى آمال الفائدة الأوروبية

ارتفع اليورو بالسوق الأوروبية مقابل سلة من العملات العالمية، ليواصل التعافي لليوم الثاني على التوالي من أدنى مستوى فى ثلاثة أشهر مقابل الدولار الأمريكي، استنادًا على آمال استمرار البنك المركزي الأوروبي فى رفع أسعار الفائدة خلال الاجتماع المنتظر هذا الأسبوع.

وفى نفس الوقت، فهناك توقعات قاتمة لسعر صرف اليورو بالهبوط دون حاجز 1.07 دولارًا، إذا فشل البنك المركزي الأوروبي فى اتخاذ القرار الصحيح يوم الخميس، خاصة فيما يتعلق بالتوجيه الخاصة بمستقبل السياسة النقدية وأسعار الفائدة.

ارتفع اليورو مقابل الدولار بنسبة 0.25% إلى 1.0741دولار، من سعر افتتاح التعاملات عند 1.0714دولار، وسجل أدنى مستوى اليوم عند 1.0707دولار.

حقق اليورو يوم الجمعة ارتفاعًا هامشيًا بأقل من 0.1% مقابل الدولار، ضمن عمليات تعافي من أدنى مستوى فى ثلاثة أشهر عند 1.0686 دولارًا.

وفقد اليورو نسبة 0.7% الأسبوع المنصرم مقابل الدولار، فى ثامن خسارة أسبوعية على التوالي، ضمن أطول سلسلة خسائر أسبوعية منذ يوليو 2014، بسبب اتساع الفجوة فى عوائد السندات بين أوروبا والولايات المتحدة.