اليورو يواصل التراجع وسط توقعات قاتمة

تراجع اليورو بالسوق الأوروبية اليوم الأربعاء مقابل سلة من العملات العالمية، ليواصل خسائره لليوم الثاني على التوالي مقابل الدولار الأمريكي، وسط توقعات قاتمة بسبب الاختلافات الأساسية بين اقتصادات أوروبا والولايات المتحدة.

تلك الاختلافات التي تصب فى صالح الاقتصاد الأمريكي، وتعزز من فرضية استمرار أسعار الفائدة الأمريكية مرتفعة لأطول فترة ممكنة، الأمر الذي يدعم عمليات الاستثمار فى الدولار بالمقارنة باليورو.

تراجع اليورو مقابل الدولار بنسبة 0.1% إلى 1.0565دولار، من سعر افتتاح التعاملات عند 1.0574 $،وسجل أعلى مستوى اليوم عند 1.0580دولار.

فقد اليورو بالأمس نسبة 0.4% مقابل الدولار، بعدما سجل فى وقت سابق من التعاملات أعلى مستوى فى أسبوع عند 1.0675 دولارًا، وبفعل بيانات أقل من التوقعات عن التضخم فى منطقة اليورو خلال أكتوبر.

أوضحت تلك البيانات تسجيل مؤشر أسعار المستهلكين ارتفاع بنسبة 2.9% سنوياً فى أكتوبر، بأقل وتيرة زيادة فى 27 شهرًا، أقل من توقعات السوق 3.1%، أقل من القراءة السابقة ارتفاع بنسبة 4.3%.