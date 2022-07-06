اليورو يهبط لأدنى مستوى في 20 عاما أمام الدولار بسبب مخاوف أسعار الطاقة

هبط سعر العملة الأوروبية الموحدة “اليورو” خلال تعاملات اليوم الأربعاء، إلى مستوى قياسي جديد لم يبلغه منذ 20 عاما أمام الدولار وسط مخاوف من ارتفاع أسعار الطاقة ونقص محتمل في الإمدادات ألقت بظلالها على اقتصاد منطقة اليورو رغم بعض التطمينات بشأن إمدادات الغاز، حسبما ذكرت وكالة رويترز.

وقالت شركة إكوينور اليوم الأربعاء إن حقول النفط والغاز التي تضررت من إضراب في قطاع النفط النرويجي من المتوقع أن تعود للعمل بكامل طاقتها خلال يومين.

ومن ناحية أخرى رفع بنك جولدمان ساكس توقعاته لأسعار الغاز الطبيعي قائلا إن استعادة تدفقات الغاز الروسية بالكامل عبر خط أنابيب نورد ستريم1 لم تعد تمثل الاحتمال الأكثر ترجيحا.

ويتوقع المحللون ارتفاعا سريعا في أسعار النفط مع استمرار نقص الإمدادات.

وهبط اليورو 0.3% إلى 1.023 دولار بعد أن سجل أدنى مستوياته منذ ديسمبر من 2002 عند 1.0225 دولار.

وارتفع مؤشر الدولار الذي يقيس قيمته أمام ست عملات رئيسية 0.2% إلى 106.71.

ونزل اليورو أمام الفرنك السويسري 0.3% إلى أدنى مستوياته في سبع سنوات عند 0.9911 فرنك.

وانخفض الدولار 0.3% أمام الين الياباني إلى 135.36 ين للدولار.

وقال بنك اليابان المركزي إنه لن يوقف إجراءات التحفيز النقدي لاحتواء التضخم الناتج عن ارتفاع أسعار الوقود والمواد الخام الذي يرجع إلى الأزمة الأوكرانية ومن المرجح أن يكون مؤقتا.

وفيما يتعلق بالعملات المشفرة نزل سعر بتكوين 1% وسجلت في أحدث تداول 20175 دولارا وارتفع سعر إيثر 1.2 % إلى 1146 دولارا.