اليورو يهبط بأكثر من 1% بعد رفع المركزي الأوروبي أسعار الفائدة

انخفض سعر العملة الأوروبية الموحدة ” اليورو” بأكثر من 1%، ليعود دون التكافؤ مع الدولار، بعد أن أعلن البنك المركزي الأوروبي رفع أسعار الفائدة وإظهار بيانات أمريكية تعافي أكبر اقتصاد في العالم بأكثر من المتوقع في الربع الثالث، حسبما ذكرت وكالة رويترز.

ورفع المركزي الأوروبي سعر الفائدة على الودائع 75 نقطة أساس أخرى إلى 1.5 بالمئة، وهو أعلى معدل له منذ عام 2009، في محاولة لمنع ترسخ الزيادة السريعة للأسعار.

وهبط اليورو من أعلى مستوى خلال شهر، وهو 1.0094 أمام الدولار، الذي سجله يوم الخميس إلى ما دون التكافؤ مع العملة الأمريكية بعد قرار المركزي الأوروبي. وتراجع اليورو 1.1 بالمئة إلى 0.9969 دولار بحلول الساعة 1920 بتوقيت جرينتش.

وصعد الدولار بعد إعلان بيانات أظهرت ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة 2.6 بالمئة سنويا في الربع الماضي، منهيا تراجعا على مدى ربعين، مما أثارا المخاوف من ركود الاقتصاد.

وكان اقتصاديون قد توقعوا في استطلاع لرويترز نمو الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي 2.4%.

ومن المتوقع أن يرفع الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي) سعر الفائدة لليلة واحدة 75 نقطة أساس إلى 1.5 %، وهو أعلى معدل منذ 13 عاما في اجتماعه في الأول والثاني من نوفمبر، والذي من المتوقع أيضا أن يخفض خلاله الدعم الرئيسي المقدم للبنوك التجارية.

وفي غضون ذلك، انخفض الجنيه الإسترليني 0.58 % أمام الدولار إلى 1.1559 دولار بعد تسجيل أعلى مستوى خلال يومين مدفوعا بتعيين ريشي سوناك رئيسا للوزراء في بريطانيا.

وارتفع الين 0.14 % إلى 146.19 للدولار.