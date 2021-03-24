اليورو ينهي تداولات اليوم على ارتفاع طفيف

ليرتفع متوسط سعر صرف العملة الأوروبية مقابل الجنيه داخل السوق إلى 18.69 جنيه للشراء، و18.87 جنيه للبيع.

أنهى سعراليورو الأوروبي تداولات اليوم أمام الجنيه المصري في أغلب البنوك العاملة بالسوق المحلية وشركات الصرافة، على صعود طفيف، مقارنة مع تعاملات أمس، ليرتفع متوسط سعر صرف العملة الأوروبية مقابل الجنيه داخل السوق إلى 18.69 جنيه للشراء، و18.87 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك مصر

وارتفع سعر صرف اليورو الأوروبي أمام الجنيه المصري في البنوك العاملة بالسوق للشراء والبيع داخل شبكة فروع بنك مصر؛ ثاني أكبر مصرف حكومي بالسوق المحلية من حيث الأصول، إلى 18.69 جنيه للشراء، و18.79 للبيع.

سعر اليورو في البنك الأهلي المصري

5 قروش جديدة يصعد بها اليورو الأوروبي مقابل الجنيه المصري، خلال تعاملاته في البنك الأهلي المصري، بتراجع مقابل الجنيه المصري، ليأتي عند مستوى 18.57 جنيه للشراء، و18.75 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك HSBC

كما زادت أسعار صرف اليورو الأوروبي مقابل العملة المحلية المصرية، داخل فروع HSBC، إلى 18.65 جنيه للشراء، و18.74 جنيه للبيع. سعر اليورو اليوم

سعر اليورو اليوم في بنك قطر الوطني الأهلي

وعلى مستوى سعر صرف اليورو الأوروبي مقابل الجنيه المصري، داخل فروع بنك قطر الوطني الأهلي، زاد سعر صرف اليورو إلى 18.60 جنيه للشراء، و18.74 جنيه للبيع.

سعر اليورو اليوم في بنك cib

وفيما يخص أكبر مصرف تجاري في السوق المصرية وصل سعر صرف اليورو الأوروبي من البنك التجاري الدولي أكبر مصرف خاص في السوق المحلية المصرية، إلى 18.69 جنيه للشراء، و 18.74 جنيه للبيع.

أكبر مستوى لبيع اليورو في مصر

وجاء أكبر مستوى للعملة الأوروبية في السوق المصرية مقابل الجنيه في السوق المحلية عند 18.69 جنيه للبيع، داخل بنك كريدي أجريكول.

سعر اليورو اليوم في شركات الصرافة

وفيما يخص السعر داخل شركات الصرافة على العملة الأوروبية مقابل الجنيه المصري، جاء السعر خلال تعاملات اليوم في شركة مصر للصرافة التابعة لبنك مصر، عند 18.75 جنيه للشراء، و18.85 جنيه للبيع.

أقل مستوى لليورو في مصر

ويعرض بنك المصرف المتحد أدني قيمة للعملة الأوروبية في السوق المحلية مقابل الجنيه المصري عند 18.61 جنيه للشراء.