اليورو ينخفض لأدنى مستوى منذ شهر

رويترز هبط اليورو إلى أدنى مستوياته منذ شهر، اليوم، مع تزايد القلق بشأن تداعيات سياسية في ألمانيا وباقي دول منطقة اليورو.وعجز خطاب ألقاه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الذي يدعو لإصلاح جذري لمنطقة اليورو وتتضمن أفكاره وضع موازنة وتعيين وزير للمالية للمنطقة، في كبح التدفقات الخارجة من الع

رويترز



هبط اليورو إلى أدنى مستوياته منذ شهر، اليوم، مع تزايد القلق بشأن تداعيات سياسية في ألمانيا وباقي دول منطقة اليورو.





وعجز خطاب ألقاه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الذي يدعو لإصلاح جذري لمنطقة اليورو وتتضمن أفكاره وضع موازنة وتعيين وزير للمالية للمنطقة، في كبح التدفقات الخارجة من العملة الأوروبية التي واصلت التراجع.

وقال جوزيف تريفيساني، كبير محللي السوق لدى ورلد وايد ماركتس في وودكليف ليك بولاية نيوجيرزي، إن المستثمرين حوّلوا تركيزهم إلى تنامي الانقسامات السياسية بمنطقة اليورو في أماكن مثل إسبانيا وإيطاليا بعد الانتخابات الألمانية.

وانخفض اليورو 0.6% إلى 1.1762 دولار وهو أدنى مستوياته منذ 25 أغسطس، بعد أن هبط نحو 0.9% اليوم، في أكبر خسارة تتكبدها العملة الأوروبية في يوم واحد منذ ديسمبر.

وصعد مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل 6 عملات رئيسية، إلى أعلى مستوى له منذ 31 أغسطس بعد نشر مسح مؤسسة كونفرنس بورد لثقة المستهلكين والذي جاء متماشيًا مع الحد الأعلى للتوقعات.

وواصل الدولار النيوزيلندي الانخفاض الذي سجله في الجلسة السابقة ليبلغ أدنى مستوياته منذ السابع من سبتمبر. وتراجع الدولار النيوزيلندي 0.9% إلى 0.7193 دولار أمريكي بعد أن هبط عقب فوز الحزب الوطني في البلاد بأكبر عدد من أصوات الناخبين في الانتخابات التي جرت يوم السبت، لكنه لم يحصل على عدد كاف من المقاعد لتشكيل الحكومة منفردًا.