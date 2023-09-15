اليورو ينخفض عقب قرار للبنك المركزي الأوروبي

تراجع اليورو مقابل أغلب العملات الرئيسية، خلال تداولات يوم الخميس، عقب صدور قرار البنك المركزي الأوروبي بشأن سياسته النقدية، حسبما ذكر موقع “إنفيستنج دوت كوم”.

رفع البنك المركزي الأوروبي معدل الفائدة” للمرة العاشرة على التوالي؛ سعيًا لخفض التضخم المرتفع وفي ظل علامات على ضعف اقتصاد منطقة اليورو.

وقرر البنك، الخميس، رفع الفائدة 25 نقطة أساس إلى 4%، وهو المستوى الأعلى على الإطلاق.

يأتي ذلك بعد سلسلة غير مسبوقة من رفع الفائدة من -0.5% في يونيو 2022، إلى المستوى القياسي الحالي، مع سعي البنك لخفض التضخم الذي يتجاوز بصورة كبيرة مستهدف البنك.

من جانبها، قالت كريستين لاجارد، رئيسة البنك المركزي الأوروبي، الخميس، إن التضخم يستمر في الانخفاض، لكن من المتوقع أن يظل مرتفعًا لفترة طويلة جدًّا.

وذكرت لاجارد، خلال مؤتمر صحفي، أنه من المتوقع أن يتسارع الزخم الاقتصادي، مع ارتفاع الدخل الحقيقي، بدعم من انخفاض التضخم، وارتفاع الأجور، وسوق العمل القوية، وهذا من شأنه أن يدعم الإنفاق الاستهلاكي.

وأضافت لاجارد: “ظلّت سوق العمل مرنة على الرغم من تباطؤ الاقتصاد، وبقي معدل البطالة عند أدنى مستوى تاريخي له عند 6.4% في يوليو، وارتفع معدل التوظيف بنسبة 0.2% خلال الربع الثاني، لكن قطاع الخدمات يضعف بعد أن كان محركًا رئيسيًّا لنمو العمالة”.

وعلى صعيد التداولات، انخفض اليورو مقابل الدولار، بحلول الساعة 22:16 بتوقيت جرينتش، بنسبة 0.8% إلى 1.0654.