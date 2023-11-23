اليورو ينتعش الخميس أمام الدولار الأمريكي

شهد سعر العملة الأوروبية الموحدة “اليورو” صعودًا أمام الدولار الأمريكي، حيث تحرك فوق المستوى الكبير عند 1.0900 بعد انخفاض أولي إلى 1.0881 خلال ساعات التداول الأوروبية اليوم، وفق ما أورده موقع إنفيستينج دوت كوم.

وجاءت هذه الحركة في الوقت الذي أظهر فيه الدولار الأمريكي علامات على الضعف. وفي الوقت نفسه، شهد مؤشر الدولار، الذي يقيس العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات الأخرى، ارتفاعًا متواضعًا نحو مستوى 103.60، على الرغم من انخفاض عوائد سندات الخزانة من أعلى مستوياتها السابقة بالقرب من 104.00.

يتطلع المشاركون في السوق الآن إلى العديد من التقارير الاقتصادية الأمريكية الرئيسية التي قد تؤثر على تقلبات العملة. من المتوقع أن تنخفض مطالبات البطالة الأولية إلى 225,000 ، بانخفاض عن أرقام الأسبوع الماضي.

علاوة على ذلك، من المتوقع أن تظهر طلبيات السلع المعمرة انخفاضا بنسبة 3.1٪، بعد زيادة في الشهر السابق. بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن يؤثر إصدار بيانات ثقة المستهلك من جامعة ميشيجان على ديناميكيات تداول اليورو، مما يوفر رؤى جديدة حول معنويات المستهلك.